В Украине появятся новые оборотные монеты: в чем их особенность (фото)

Постепенно в наличный оборот будет введено по два миллиона штук каждой из монет.

Национальный банк Украины вводит две новые памятные монеты серии "Мы сильны. Мы вместе". Новинки посвящены Николаевской и Одесской областям, сообщила пресс-служба регулятора.

"В серии памятных монет "Мы сильны. Мы вместе" мы рассказываем историю Украины – через ее регионы и людей. Николаевская и Одесская области – южные рубежи Украины, ставшие символом стойкости, силы духа и борьбы за свободу", – отметил глава НБУ Андрей Пишный.

Монеты имеют номинал 10 гривень. Их аверс идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривень образца 2018 года.

Видео дня

В то же время главным элементом реверса является стилизованная карта Украины с четко очерченными административными границами и изображением территории регионов, которым они посвящены – Одесской и Николаевской областям.

Постепенно в наличный оборот будет введено по два миллиона штук каждой из таких оборотных памятных монет. При этом часть тиража сформирована в специально оформленные рулоны, каждый из которых будет содержать 25 оборотных памятных монет, тираж каждого – 15 тыс. шт.

Памятные монеты – последние новости

В мае Национальный банк Украины выпустил две новые памятные монеты, посвященные Сумской и Черниговской областям из общей тематической серии "Мы сильны. Мы вместе".

В апреле НБУ выпустил памятную монету, посвященную представителю фауны Чернобыля – зубру.

Вас також можуть зацікавити новини: