Нацбанк выпустил памятные монеты в честь двух регионов Украины: что на них изображено

Монеты вводятся в обращение с 26 мая.

Национальный банк Украины выпустил две новые памятные монеты, посвященные Сумской и Черниговской областям, из общей тематической серии "Мы сильны. Мы вместе". Серия посвящена единству Украины, сообщается на сайте регулятора.

Обе монеты имеют номинал 10 гривен. Они изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. Аверс монет такой же, как и у стандартной 10-гривневой монеты 2018 года выпуска. На реверсе изображена стилизованная карта Украины с четко выделенными регионами, которым посвящены монеты.

Монеты являются законным платежным средством на территории Украины. Постепенно НБУ будет распространять их через банки и инкассаторские компании. В обращение поступит по два миллиона штук каждой из монет.

Часть тиража этих монет сформирована в специально оформленные наборы. Каждый набор будет содержать 25 оборотных памятных монет, тираж каждого – 15 тысяч штук. Их можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.

В Нацбанке напомнили, что Сумская и Черниговская области одними из первых приняли на себя удар российских захватчиков в 2022 году.

В конце апреля Нацбанк выпустил памятную монету номиналом 5 гривен, посвященную зубру, которая завершила монетный ряд "Флора и фауна Украины". Тираж составил 40 000 штук.

В честь символа текущего года в китайском гороскопе, в НБУ в конце 2025 года выпустили памятную монету "Год Лошади". Ее номинал также составляет 5 гривен, а тираж несколько больше – 80 000 штук.

