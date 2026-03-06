Похищение инкассаторов в Венгрии: 'Ощадбанк' будет защищать интересы в международных инстанциях

Юристы банка уже работают в Венгрии.

"Ощадбанк" будет защищать свои интересы и интересы своих сотрудников, безосновательно задержанных в Венгрии, во всех международных инстанциях. Об этом заявил председатель правления банка Юрий Кацион.

"Главное, что наши сотрудники найдены. Но тот факт, что с ними до сих пор не было связи ни у родных, ни у украинских дипломатов, ни у работодателя – позорный", – подчеркнул Кацион.

По его словам, юристы банка уже работают в Венгрии. Представители менеджмента финучреждения уже в пути в Будапешт.

Он также отметил, что риторика заявлений венгерской стороны, которая безосновательно ставит под сомнение источник происхождения средств государственного банка, перевозимых в соответствии с международными соглашениями и имеющих все необходимые документальные подтверждения, получит отдельную юридическую оценку.

5 марта в Венгрии похитили семерых сотрудников государственного "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими машинами и ценностями. Сотрудники финучреждения управляли двумя банковскими автомобилями, курсировавшими между Австрией и Украиной, и перевозили наличные в рамках регулярных услуг между государственными банками.

МИД Украины уже направил официальную ноту с требованием немедленного освобождения украинских граждан. Также Украина обратится к Европейскому Союзу с просьбой дать четкую квалификацию незаконных действий Венгрии, захвата заложников и ограбления.

Венгерская налоговая и таможенная администрация (NAV) обвинила взятых в заложники украинцев в отмывании денег и открыла уголовное производство. Национальный банк Украины направил в Будапешт делегацию из-за захвата в Венгрии инкассаторских бригад "Ощадбанка".

В свою очередь Национальная полиция Украины открыла уголовное производство в связи с похищением семи сотрудников "Ощадбанка" в Венгрии.

