Италия, Болгария и Мальта присоединились к призывам Бельгии предложить альтернативы схеме кредитования Украины на сумму 210 миллиардов евро с использованием замороженных российских активов. Об этом пишет Euractiv.

Отмечается, что этот шаг угрожает сорвать цель по согласованию так называемого "репарационного кредита" на решающем саммите ЕС на следующей неделе.

В совместном заявлении четыре страны заявили о поддержке недавнего предложения Европейской комиссии о бессрочной блокировке суверенных фондов Москвы, хранящихся в ЕС.

Они предупредили, что этот шаг не должен "предотвращать" потенциальное использование этих средств для поддержки военных усилий Киева. Комиссия настаивала на бессрочной блокировке резервов, чтобы избежать необходимости и впредь полагаться на пророссийское правительство Венгрии, которое должно продлевать эти меры каждые шесть месяцев.

Отмечается, что использование "статьи 122" имеет решающее значение для предотвращения возврата средств Москвы России в случае отмены санкций против Кремля, что может привести к тому, что Бельгия будет обязана вернуть Москве сотни миллиардов евро.

Euroclear, клиринговая палата, базирующаяся в Брюсселе, владеет подавляющим большинством активов на сумму 210 миллиардов евро, выделенных на кредит.

В своем заявлении Италия, Болгария, Мальта и Бельгия предупредили, что применение статьи 122 "влечет за собой правовые, финансовые, процедурные и институциональные последствия, которые могут выходить далеко за рамки этого конкретного случая". По их мнению, решение, принятое в пятницу, не должно "создавать прецедент" для политики безопасности и внешней политики блока, которая обычно требует единогласия.

Отмечается, что представители ЕС встретятся в воскресенье, чтобы обсудить кредит перед заседанием Совета на следующей неделе, где они попытаются рассмотреть многочисленные поправки Бельгии к правовому предложению Комиссии.

Согласно документам, требования включают "независимые" и "автономные" гарантии со стороны стран ЕС, а также требование о том, чтобы Euroclear "не нес ответственности" за предоставление репарационного кредита.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер давно призывает к поиску альтернатив репарационному кредиту, который он назвал "фундаментально неправильным" и заявил, что он сопряжен с многочисленными юридическими и финансовыми рисками.

В пятницу представители ЕС официально проголосовали за бессрочную блокировку активов РФ на основании чрезвычайного положения договоров ЕС.

