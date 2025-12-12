Наконец-то преодолена одна из главных опасностей - что деньги "разморозятся" в самый неподходящий момент.

Европейский Союз бессрочно заморозил российские денежные активы, обездвиженные в начале войны. До сих пор заморозку продолжали каждые полгода. Теперь эти деньги могут направить на оборонные и другие бюджетные нужды Украины в 2026 и 2027 годах, пишет Reuters.

Издание отмечает, что международное право якобы запрещает конфисковывать суверенные государственные активы. Именно поэтому Европейская комиссия предложила сложную схему, которая позволит направить на нужды Украины 165 из 210 миллиардов евро российских суверенных активов без их формальной конфискации.

Схема "репарационного кредита"

Идея ЕС заключается в том, чтобы выпустить специальные облигации с нулевой доходной ставкой, гарантированные российскими активами, которые формально никто не конфискует. Эти облигации передаются Украине как заем, и она оплачивает ими свои бюджетные и оборонные нужды.

Видео дня

Формально Украина будет обязана вернуть эти деньги, но только после того, как получит репарации от России по мирному соглашению. Другими словами, Россия "оплатит" потребности Украины сейчас, а не когда-то потом.

О каких суммах идет речь

По консенсусным оценкам, в начале российского вторжения в Украину в различных иностранных юрисдикциях было заморожено около 300 миллиардов долларов (257 миллиардов евро) российских суверенных активов. Это деньги именно российского государства, и сумма не включает замороженные активы российских олигархов.

Из указанной суммы около 210 миллиардов евро хранится в странах Европы. Больше всего - 185 миллиардов евро - в бельгийском депозитарии Euroclear. Из них 176 миллиардов евро - это "наличные", тогда как еще 9 миллиардов - это ценные бумаги, которые должны превратиться в "наличные" в 2026 и 2027 годах.

Распределение рисков

Сначала в ЕС хотели профинансировать "репарационный кредит" только деньгами Euroclear, но Бельгия "встала в позу", испугавшись, что Россия потом ей отомстит тем или иным способом, а остальные союзники сделают то же, что гаранты Будапештского меморандума сделали в 2014 году - то есть ничего.

Поэтому теперь Бельгия настаивает на том, чтобы остальные 25 миллиардов евро российских суверенных активов, замороженных в других странах ЕС, также использовали для финансирования Украины. Большая часть этих 25 миллиардов - около 18 миллиардов евро - хранится во французских банках.

При всем этом Россия будет оставаться формальным владельцем всех этих средств. Просто вместо определенной суммы денег на счетах ей будут начислены специальные облигации ЕС на ту же сумму.

"Страны ЕС должны разделить риски всего проекта. Основной риск заключается в сценарии, при котором ЕС должен вернуть деньги России, но Россия еще не выплатила военные репарации Украине, что возлагает на ЕС ответственность за сумму, перечисленную Украине", - пишет Reuters.

12 декабря правительства ЕС договорились, что замороженные российские активы будут оставаться замороженными на неопределенный срок, что устранит этот главный риск. Потому что до сих пор приходилось продолжать заморозку каждые 6 месяцев, и была вероятность, что условная Венгрия откажется поддержать продолжение заморозки.

Россия начала "судиться" за замороженные активы

Как писал УНИАН, Центральный банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы против бельгийского депозитария Euroclear. В заявлении регулятор утверждает, что компания нанесла ему ущерб из-за якобы "незаконных действий", которые привели к блокированию активов и лишили Банк России возможности распоряжаться своими средствами и ценными бумагами.

Иск связан также с тем, что активы Центробанка, замороженные в Euroclear, рассматриваются Еврокомиссией без согласия российского регулятора. Москва требует взыскания убытков, заявляя, что действия депозитария нарушили ее права и нанесли финансовый ущерб.

Каким будет решение российского суда, угадать не трудно.

Вас также могут заинтересовать новости: