Рада ввела 'налог на OLX': что изменится для украинцев

Доход в размере до 2 тысяч евро в год не облагается налогом.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который вводит налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы, в частности Bolt, Uklon, OLX, Uber, Airbnb, Prom и другие. Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №15111-д в целом проголосовал 241 народный депутат.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что законопроект предусматривает создание простой, удобной и прозрачной системы администрирования доходов, которые люди получают от цифровых платформ.

"Это законопроект об установлении пониженной ставки налога в 10% по сравнению с 23%, которые взимаются сейчас с аналогичных доходов. Это законопроект об установлении льготы по НДФЛ для каждого гражданина в размере 2000 евро с доходов от продажи товаров через цифровые платформы. Никаких дополнительных обременений, налогов или дополнительных платежей. Кроме того, это требование наших партнеров", – сказал Гетманцев.

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Законопроект предусматривает внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, в соответствии со стандартами ОЭСР и законодательством Европейского Союза. Операторы платформ будут обязаны идентифицировать пользователей, получающих доход, и передавать информацию об их заработках в Государственную налоговую службу.

Новые правила будут распространяться на доходы от продажи товаров, предоставления услуг, аренды недвижимости и аренды транспортных средств. Отчетность будет предоставляться раз в год через специальный электронный сервис.

Для граждан, получающих такие доходы, устанавливается специальный режим налогообложения: 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Воспользоваться им смогут физические лица в возрасте от 18 лет, в частности самозанятые лица, если деятельность через платформу не совпадает с их основным видом деятельности. Также условиями являются отсутствие наемных работников и продажи подакцизных товаров.

Годовой доход для применения этого режима не должен превышать 834 минимальных заработных платы, что на данный момент составляет около 6,7 млн грн.

В то же время для мелких продавцов предусмотрена льгота: если годовой доход от продажи товаров через цифровые платформы не превышает эквивалент 2 тыс. евро, такой доход не будет облагаться налогом.

Налоговым агентом будет выступать оператор платформы, который будет начислять и перечислять налоги с доходов пользователей. В случае превышения установленных лимитов налоговые обязательства будет определять Государственная налоговая служба.

Налоги на доходы с цифровых платформ – главные новости

В феврале Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу расширенного финансирования для Украины объемом 8,1 млрд долларов, рассчитанную на четыре года. По ее условиям, Украина должна выполнить ряд структурных обязательств перед МВФ.

Среди требований – налоговые меры на 2026–2027 годы, включающие налогообложение доходов от цифровых платформ, отмену налоговой льготы для международных посылок, а также отмену льгот по уплате НДС для ФОП, оборот которых превышает порог в 4 миллиона гривень.

8 апреля Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, которым вводится налогообложение доходов, полученных с цифровых платформ.

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