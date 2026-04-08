'Налог на OLX': Рада поддержала налогообложение доходов с цифровых платформ

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, которым вводится налогообложение доходов, полученных с цифровых платформ (таких как Bolt, Uklon, Airbnb, Uber и т. д.).

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложении таких доходов (№15111-д) в первом чтении проголосовали 234 народных депутата.

Документ предусматривает запуск международного автоматического обмена информацией о доходах с платформ в соответствии со стандартами ОЭСР и законодательством ЕС. Это означает, что операторы платформ будут обязаны идентифицировать пользователей, получающих доход, и передавать информацию об их заработках в Государственную налоговую службу.

Речь идет о доходах от:

продажи товаров;

предоставления услуг;

аренды недвижимости;

аренды транспортных средств.

Отчетность будет подаваться раз в год через специальный электронный сервис.

Для граждан, получающих такие доходы, предусмотрен отдельный режим налогообложения по ставке 5% от дохода. Кроме того, предусмотрена уплата еще 5% военного сбора.

Воспользоваться этим режимом смогут:

физические лица в возрасте от 18 лет;

в том числе самозанятые лица, если деятельность через платформу не совпадает с их основным видом деятельности;

лица без наемных работников;

те, кто не продает подакцизные товары.

Годовой доход при этом не должен превышать 834 минимальных зарплаты (около 7,2 млн грн по состоянию на 2026 год).

В то же время предусмотрена льгота для мелких продавцов: если доход от продажи товаров через платформы за год не превышает эквивалент 2000 евро, он не облагается налогом.

Налоговым агентом будет выступать оператор платформы – именно он будет начислять и перечислять налог с доходов пользователей. В случае превышения установленных лимитов налоговые обязательства будет определять налоговая служба.

В феврале Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу расширенного финансирования для Украины объемом 8,1 млрд долларов, рассчитанную на четыре года. По ее условиям, Украина должна выполнить ряд структурных обязательств перед МВФ.

Среди требований – налоговые меры на 2026–2027 годы, включающие налогообложение доходов от цифровых платформ, отмену налоговой льготы для международных посылок, а также отмену льгот по уплате НДС для ФОП, оборот которых превышает порог в 4 миллиона гривень.

В марте МВФ выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего получения Украиной помощи в рамках пакета на 8,1 миллиарда долларов из-за затягивания народными депутатами принятия законов, необходимых для разблокирования финансирования.

20 марта Министерство финансов опубликовало общий законопроект, который содержал основные налоговые обязательства Украины перед Международным валютным фондом, в частности, относительно НДС для физических лиц-предпринимателей, продаж через цифровые платформы и налогообложения международных посылок. Однако в парламенте депутаты рассматривают отдельные законопроекты по этим вопросам.

Вас также могут заинтересовать новости: