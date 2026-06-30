Первая оборонная помощь: Украина получила от ЕС почти €4 млрд на производство дронов

Это первый транш именно оборонной поддержки в рамках финансового инструмента Ukraine Support Loan.

В специальный фонд государственного бюджета поступило еще 3,8 миллиарда евро от Европейского Союза.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, эти средства будут направлены на финансирование приоритетных оборонных нужд – производство украинских дронов, укрепление потенциала ОПК и обеспечение срочных поставок для нужд фронта.

"Это первый транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan", – подчеркнула глава Кабмина.

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Она напомнила, что 25 июня в госбюджет поступило 3,2 млрд евро для бюджетной поддержки в рамках этого же займа. Таким образом, общий объем средств, полученных Украиной по этому инструменту, составляет 7 млрд евро.

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25 июня Украина получила первый транш в размере 3,2 миллиарда евро от ЕС в рамках кредита на общую сумму 90 миллиардов евро. Средства, поступившие в государственный бюджет, будут направлены на укрепление обороноспособности и социальной устойчивости Украины, подчеркнула премьер-министр Юлия Свириденко.

23 июня Всемирный банк принял решение о выделении Украине финансирования в рамках программы поддержки. Это первая операция в рамках серии из двух программ. Она предусматривает финансирование общим объемом 3,39 миллиарда долларов.

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