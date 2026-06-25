Украина получила первый транш по кредиту на €90 миллиардов

Глава Еврокомиссии назвала эту помощь проявлением европейской солидарности.

Сегодня, 25 июня, Украина получила первый транш в размере 3,2 миллиарда евро из кредита на общую сумму 90 миллиардов евро. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

"Украина получила первый транш кредита ЕС Ukraine Support Loan в размере 3,2 млрд евро. Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на укрепление нашей обороноспособности и социальной устойчивости", – написала она.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила о перечислении Украине первой части кредита.

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"Сегодня мы перечисляем первый транш в рамках кредита на поддержку Украины в размере 90 млрд евро. Это – европейская солидарность в действии", – написала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что за последний год партнеры укрепили экономические основы Украины и продвинули ее на пути к Европе.

"Мы создали новые возможности для роста. Сейчас самое время инвестировать в Украину – будущего участника единого рынка стоимостью 20 триллионов евро", – отметила глава Еврокомиссии.

Кредит ЕС на 90 млрд евро – последние новости

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Европейский Союз выплатит первый транш в размере 3,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan уже 25 июня.

Первый транш кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины не будет включать 5,9 миллиарда евро оборонного финансирования на производство дронов. Вместо этого он покроет 3,2 миллиарда евро бюджетной поддержки.

Причиной изменения плана финансирования является технический вопрос, связанный с необходимостью для ЕС обеспечить надлежащий контроль за тем, как расходуются средства, сообщают источники издания.

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