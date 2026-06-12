Несмотря на невыполненные условия: МВФ пошёл на уступки Украине и одобрил новый транш, – Bloomberg

Для выделения средств ещё требуется одобрение Совета директоров, которое ожидается в следующем месяце.

Международный валютный фонд согласился предоставить Украине очередной транш кредита, несмотря на то, что Киев не выполнил одно из ключевых условий программы. Стороны достигли соглашения на уровне персонала (staff-level agreement), что открывает путь к получению Украиной почти 700 миллионов долларов финансовой помощи, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, официально о договоренности могут объявить уже в ближайшее время. В то же время для выделения средств еще необходимо одобрение Совета директоров МВФ, которое ожидается в следующем месяце.

Переговоры между Фондом и украинскими властями затруднились из-за того, что Верховная Рада не успела принять законопроект, на котором настаивал МВФ. Речь идет о введении дополнительного налогообложения международных почтовых отправлений стоимостью до 150 евро для борьбы с теневой экономикой. В итоге Фонд согласился отложить выполнение этого обязательства до июля, фактически предоставив украинским депутатам дополнительное время для принятия соответствующих изменений. Следующий пересмотр программы МВФ запланирован на сентябрь.

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Законопроект не удалось принять вовремя из-за его непопулярности среди населения. Документ предусматривает введение 20% НДС на международные посылки. Инициатива вызвала беспокойство среди украинцев, которые часто покупают товары за рубежом, а также среди самих парламентариев.

В то же время продолжающаяся война приводит к значительному дефициту государственного бюджета, что вынуждает правительство искать новые источники доходов. Значительная часть бюджетного разрыва в настоящее время финансируется за счет помощи международных партнеров, в частности МВФ.

Ранее Фонд уже согласился перенести выполнение другого структурного ориентира – введение НДС для отдельных категорий физических лиц-предпринимателей, которое Украина должна была реализовать до апреля.

Эти меры были включены в условия кредитной программы МВФ объемом 8,1 млрд долларов, согласованной в прошлом году. Однако украинские власти столкнулись со значительным сопротивлением в парламенте в отношении их внедрения.

Несмотря на неоднократное отставание Украины от графика выполнения реформ, Фонд продолжает финансирование в рамках четырехлетней программы. Аналитики отмечают, что такая гибкость нетипична для МВФ.

Программа Фонда имеет важное значение не только из-за финансирования, но и потому, что его поддержка – сигнал для других международных доноров, в частности Европейского Союза.

ЕС, который одобрил для Украины двухлетний пакет помощи в размере 90 млрд евро, также привязал часть финансирования к выполнению условий, схожих с требованиями МВФ. Среди них – усиление налогообложения международных посылок. Первый платеж в рамках этой программы ожидается уже в этом месяце.

Украина и МВФ – последние новости

26 февраля Совет директоров МВФ утвердил новую программу расширенного финансирования для Украины объемом 8,1 млрд долларов, рассчитанную на четыре года. По условиям новой программы, Украина должна выполнить ряд структурных обязательств перед МВФ. Среди требований – пакет налоговых мер на 2026–2027 годы, который будет включать налогообложение доходов от цифровых платформ, отмену налоговой льготы для международных посылок, а также отмену льгот по уплате НДС для ФЛП, оборот которых превышает порог в 4 миллиона гривен.

26 мая Верховная Рада полностью отклонила законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины. Ряд поправок к документу, внесенных перед вторым финальным чтением, предусматривал введение налогообложения зарубежных посылок стоимостью до 150 евро, что было одним из требований Международного валютного фонда и ЕС для предоставления Киеву кредитного финансирования.

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