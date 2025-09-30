НБУ выпустил новую монету: какой номинал и как выглядит (фото)

Постепенно в обращении будет почти 10 миллионов таких монет.

Национальный банк выпустил новую оборотную памятную монету, которая посвящена Силам беспилотных систем. Она продолжает серию "Вооруженные Силы Украины".

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Заместитель Председателя НБУ Алексей Шабан во время презентации монеты подчеркнул, что создание Сил беспилотных систем (СБС) в 2024 году стало еще одним шагом к модернизации ВСУ и становлению новой военной культуры, "где интеллект и технологии определяют преимущество".

В. и. о. командующего Сил беспилотных систем майор Александр Тарасенко добавил, что военнослужащие СБС уже сейчас способны поразить каждую третью цель на поле боя.

"Мы не просто занимаемся беспилотными системами, мы работаем с технологическим измерением войны; не только ведем бой, а меняем условия его ведения для всех участников", - подчеркнул Тарасенко.

Номинал монеты - 10 гривень. Ее аверс обычный, образца монеты 2018 года.

В то же время на реверсе изображена эмблема Сил беспилотных систем ВСУ - стилизованная стальная ласточка, которая символизирует технологичность, скорость и адаптивность этого рода сил. Фон дополнен стилизованным изображением воздушных потоков, что подчеркивает динамику, маневренность и малозаметность беспилотных систем.

"Постепенно в обращении будет почти 10 млн штук таких монет", - сообщили в Нацбанке.

