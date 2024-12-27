Монета имеет номинал 10 гривень и изготовлена из серебра 999 пробы.

Национальный банк выпустил новую памятную монету, посвященную Архангелу Михаилу.

"Завершаем этот нумизматический год выпуском памятной монеты, посвященной Архистратигу Михаилу. Использование этого образа для наших монет уже стало традиционным. Ведь Архангела Михаила украинцы считают покровителем победителей, которые борются за праведное дело. Именно образ этого святого присутствует в атрибутике украинских войск и символизирует борьбу со злом", - говорится в сообщении регулятора.

Монета имеет номинал 10 гривень и изготовлена из серебра 999 пробы. На аверсе на фоне паттерна с рисунка маскировочного образца 2014 года, известного также под неофициальным названием "Пиксель", изображен стилизованный лавровый венок, символизирующий славу и победу.

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На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил, а справа и слева расположены стилизованные силуэты воинов Вооруженных Сил Украины, вертолеты и противотанковые ежи, композиционно подчеркивающие борьбу, которая ведется за независимость.

Тираж монеты составит до 10 000 штук. Памятные монеты будут реализовываться в интернет-магазине в течение января по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. Реализация банками-дистрибьюторами будет осуществляться постепенно после получения памятных монет в НБУ.

Другие памятные монеты Нацбанка

В декабре Национальный банк Украины выпустил памятную монету, посвященную достижениям Украины в сфере цифровых технологий и инноваций. Название новой памятной монеты из серебра - "Цифровое государство".

6 декабря Национальный банк представил новые памятные монеты "Ни пуля, ни сабля!", вдохновленные легендами о героических воинах Запорожской Сечи - казаках-характерниках, как оберег для военнослужащих.

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