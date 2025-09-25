Нацбанк продает уникальные золотые монеты: как выглядят и сколько стоят

Монеты чеканились в период с 1996 по 2010 год.

В Украине можно купить три уникальные золотые монеты. Они выпущены ограниченным тиражом от 3000 до 10000 штук.

Согласно информации на сайте Национального банка Украины, самая дешевая монета "Тарас Шевченко" из серии "Выдающиеся личности" обойдется коллекционерам в 89962 гривни.

На аверсе монеты в центре круга размещено изображение малого Государственного герба Украины, справа и слева от которого - ветви калины. Снизу под гербом указан номинал монеты – 200, а слово "гривень" расположено под номиналом на внешнем кругу. Над гербом указан год чеканки – 1996, а выше на внешнем кругу слово "Україна".

На реверсе в центре поля изображен портрет Тараса Шевченко, а рядом - поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле сельской хаты. Под портретом находится автограф поэта. Вверху – надпись "Т.Г.Шевченко 1814-1861".

Монета отчеканена из золота 900 пробы, а масса металла в чистоте – 15,55.

Кроме того, НБУ продает золотую памятную монету "Боспорское царство" - античное государство Северного Причерноморья. Номинал монеты 100 гривень, а ее цена – 179603 гривни.

На аверсе монеты традиционно размещен малый Государственный Герб Украины, под которым год чеканки монеты – 2010. Полукругом размещена надпись "Национальный банк Украины".

По центру изображен фрагмент руин Пантикапея на фоне реконструкции города, а по бокам – сфинксы. При этом номинал указан внизу.

На реверсе изображен парусник, под которым плывут дельфины и декоративные меандровые ленты, символизирующие воду. По бокам парусника размещена "застройка античного города". Вверху изображена золотая пантикапейская монета статер, а под ней - надпись "Боспорское царство".

Монета отчеканена также из золота 900 пробы, а масса металла в чистоте – 31,1.

Еще одна дорогая и красивая монета - "Херсонес Таврический" номиналом 100 гривень. Стоит она 179 603 гривни.

На аверсе монеты в центре изображена часть древнего сооружения и колокол. Посреди монеты размещен меандровый орнамент, а на его фоне изображены античные монеты. Вверху традиционно находится малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Внизу монеты указан номинал – 100 гривень и год чеканки монеты - 2009.

На реверсе изображены древние постройки Херсонеса и собор Святого князя Владимира, а вверху – надпись полукругом "Херсонес Таврический".

Монета также изготовлена из золота 900 пробы, а масса металла в чистоте – 31,1.

Каждая из указанных памятных монет продается в специальном футляре.

В августе Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету из серии "Украинское наследие". Монета "Опошнянская керамика" посвящена традиционному гончарному искусству, которое сформировалось в поселке Опошня на Полтавщине и берет свое начало с XVII века.

В начале сентября регулятор выпустил памятную монету к 150-летию со дня рождения украинского хорового дирижера Александра Кошица, благодаря которому мир впервые услышал "Щедрик".

