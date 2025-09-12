НБУ выпустил новую памятную монету: какой номинал и как выглядит (фото)

Тираж монеты составляет до 50 тысяч штук.

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету к 150-летию со дня рождения украинского хорового дирижера Александра Кошица, благодаря которому мир впервые услышал "Щедрик".

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"В 1919 году художник создал Украинскую республиканскую капеллу - профессиональный хор, который должен был представлять Украину за рубежом. Под его руководством капелла осуществила грандиозное пятилетнее турне по более 17 странам, дав около 600 концертов.", - говорится в сообщении.

Монета имеет номинал 2 гривни и изготовлена из нейзильбера. На аверсе монеты изображена композиция, символизирующая гастрольную деятельность Украинской республиканской капеллы под руководством Александра Кошица. На реверсе в центре композиции - стилизованный портрет выдающегося дирижера. Фоном служит волнистая, динамичная поверхность, расходящаяся от герба Украинской Народной Республики.

Тираж монеты - до 50 тысяч штук. Памятные монеты "150 лет со дня рождения Александра Кошица" будет реализовываться в интернет-магазине с 16 сентября, впоследствии постепенно будет осуществляться реализация банками-дистрибьюторами.

