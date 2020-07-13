После выходных в Украине подорожает доллар: курс в обменниках

Евро в начале недели немного упадет в цене.

Национальный банк Украины на понедельник, 13 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,95 гривни/доллар, то есть гривна подешевела на две копейки.

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Согласно данным, обнародованным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник, 13 июля, установлен на уровне 30,39 гривни/евро.

По состоянию на 13 июля регулятор установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 26,95 (10 июля – 26,93).

100 EUR – 30,39 (10 июля – 30,53).

Курс валют 13 июля в обменниках:

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 13 июля, выросла на 9 копеек, до 27,15 гривни. Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро выросла на 8 копеек и составила 30,68 гривни. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,85 гривни за доллар, евро - 30,10 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на 10 июля установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,93 гривни/доллар, то есть гривна укрепилась на две копейки.

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