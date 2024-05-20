Универсальный атомный ледокол "Россия" проекта 10510 был заложен еще в 2021 году.

Атомный ледокол "Россия", строительство которого сейчас ведут на комплексе "Звезда" на Дальнем Востоке, должен быть построен ориентировочно до 2030 года. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

"И, конечно, самый мощный ледокол, который сегодня строится на "Звезде", единственный в своем роде в мире - 120 мегаватт - "Россия", который должен быть тоже построен ориентировочно к 2030 году", - приводят его слова росСМИ.

Они преподнесли эту новость как повод для гордости, однако на самом деле все не столь оптимистично. Дело в том, что судно заложили еще в 2021-м и уже сейчас можно говорить, что перед нами очередной долгострой.

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Стоит напомнить, что завершить работы и сдать судно ранее планировали в 2027 году. Очевидно, теперь его достройка де-факто намечена на неопределенный срок.

Ледоколы проекта 10510 - справка

Ледоколы проекта 10510 "Лидер" позиционируют как универсальные атомные ледоколы мощностью 120 МВт с ядерной силовой установкой.

Главными задачами этих судов станет обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. За счет увеличенной ширины корпуса предполагается проведение крупнотоннажных судов.

Длина "Лидера" будет превышать 200 м, в состав экипажа войдет 127 человек. Автономность плавания ледокола составит 8 месяцев (по запасам провизии). Кроме "России" планируют построить еще 2 судна проекта 10510.

Российские ледоколы - последние новости

Напомним, в феврале в Санкт-Петербурге загорелся пришвартованный там ледокол "Ермак". Как заявляли российские чиновники, судно на тот момент уже не эксплуатировали и оно подлежит утилизации.

А в прошлом году в российском Мурманске внезапно вспыхнул атомный контейнеровоз-ледокол "Севморпуть". Как тогда отмечалось, огонь охватил 30 кв. метров на контейнеровозе.

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