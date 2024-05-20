Выяснилось, что сигнальная система воздушного судна была выключена, или ее не было вовсе.

Вертолет, который перевозил президента Ирана Ибрагима Раиси, "не излучал никакого сигнала".

Об этом сообщил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу, передает Sky News. У президентского вертолета, который разбился, не была включена сигнальная система или он не имел такой системы.

Поскольку Иран входит в зону ответственности Турции за реагирование на чрезвычайные ситуации, власти проверили наличие сигнала от вертолета, когда поступила информация, что он разбился.

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"Но, к сожалению, по нашему мнению, скорее всего, сигнальная система была выключена или у вертолета не было этой системы, потому что мы точно увидели бы эти сигналы, но их в этот раз не было", - сказал он.

Смерть Ибрагима Раиси - это нужно знать

Ибрагим Раиси погиб в результате аварийной посадки вертолета вечером 19 мая. Как заявило иранское агентство Mehr, лидер иранцев "попал в аварию и принял мученическую смерть, служа и выполняя свои обязанности перед народом Ирана".

Раиси был также кандидатом в преемники престарелого фактического правителя страны, верховного лидера Али Хаменеи. По данным Time, обе политические должности связаны с повышенным уровнем риска, примерно сопоставимым с риском путешествия по воздуху в Иране, где безопасность авиации, подорванная десятилетиями санкций и неравномерным техническим обслуживанием, унесла жизни такого же количества высокопоставленных чиновников в Иране, как и теневая война с Израилем.

Вертолет, на борту которого был президент Ирана, упал в горном лесу недалеко от границы с Азербайджаном, который является наименее дружественным из соседей Ирана - отчасти из-за того, что поддерживает отношения с Израилем и сотрудничает с Моссадом. Отмечалось, что погода также могла быть причиной катастрофы - иранские власти сообщили, что попытки обнаружить место катастрофы были затруднены туманом, ветром и сильным дождем.

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