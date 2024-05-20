Вертолет, который перевозил президента Ирана Ибрагима Раиси, "не излучал никакого сигнала".
Об этом сообщил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу, передает Sky News. У президентского вертолета, который разбился, не была включена сигнальная система или он не имел такой системы.
Поскольку Иран входит в зону ответственности Турции за реагирование на чрезвычайные ситуации, власти проверили наличие сигнала от вертолета, когда поступила информация, что он разбился.
"Но, к сожалению, по нашему мнению, скорее всего, сигнальная система была выключена или у вертолета не было этой системы, потому что мы точно увидели бы эти сигналы, но их в этот раз не было", - сказал он.
Смерть Ибрагима Раиси - это нужно знать
Ибрагим Раиси погиб в результате аварийной посадки вертолета вечером 19 мая. Как заявило иранское агентство Mehr, лидер иранцев "попал в аварию и принял мученическую смерть, служа и выполняя свои обязанности перед народом Ирана".
Раиси был также кандидатом в преемники престарелого фактического правителя страны, верховного лидера Али Хаменеи. По данным Time, обе политические должности связаны с повышенным уровнем риска, примерно сопоставимым с риском путешествия по воздуху в Иране, где безопасность авиации, подорванная десятилетиями санкций и неравномерным техническим обслуживанием, унесла жизни такого же количества высокопоставленных чиновников в Иране, как и теневая война с Израилем.
Вертолет, на борту которого был президент Ирана, упал в горном лесу недалеко от границы с Азербайджаном, который является наименее дружественным из соседей Ирана - отчасти из-за того, что поддерживает отношения с Израилем и сотрудничает с Моссадом. Отмечалось, что погода также могла быть причиной катастрофы - иранские власти сообщили, что попытки обнаружить место катастрофы были затруднены туманом, ветром и сильным дождем.