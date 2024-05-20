Люди, наделенные умом, спокойно себя ведут, отметили журналисты.

Многие люди интересуются, как правильно жить в этом мире и определить умного человека по языку тела.

Есть малоизвестные признаки, которые действительно указывают на то, что определенный человек наделен умом, пишет HackSpirit. По сведениям издания, есть девять таких признаков, в том числе уверенная осанка и эффективный зрительный контакт - умники имеют устойчивый и спокойный взгляд.

Вот как определить умного человека по внешности:

отражение поведения. Это может свидетельствовать не только о способности человека к эмпатии, но и том, что он имеет высокий уровень интеллекта;

жесты не суетливые, а обдуманные и подчеркивают во время общения важные вещи;

умные люди умеют активно слушать, то есть дают собеседнику понять, что услышали его - реагируют словами или жестами;

прерывают собеседника минимальное количество раз;

регулярно двигают глазами;

спокойно ведут себя.

Кроме того, по сведениям издания, еще один признак умного человека - искренняя улыбка.

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