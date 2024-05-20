Российский диктатор ошибается, что Украина падет, подчеркнул Остин.

Попытки российского диктатора Владимира Путина вести захватническую войну против Украины в духе 19-го века – это ужасная стратегия. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин сказал на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-22"), которое проходило в виртуальном формате.

"Силы Путина открыли еще один фронт для захвата суверенной украинской территории. Кремлевские захватчики уничтожают украинские села, убивают невинных гражданских и бомбят гражданскую инфраструктуру, в том числе плотины и электростанции", – отметил Остин.

По его словам, украинские защитники ведут тяжелую борьбу, но "российские войска платят высокую цену за агрессию Путина".

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"Путин делает ставку, что, в конце концов, Украина падет. И он делает ставку, что эта Контактная группа распадется, но он ошибается", – сказал Остин.

Министр обороны США подчеркнул, что Украина борется за свою жизнь, и это дает "стратегическое преимущество справедливому делу".

"Между тем, Путин пытается вести войну имперской агрессии 19-го века в 2024 году. Это ужасная идея и ужасная стратегия", – добавил глава Пентагона

В то же время Остин отметил, что украинцы воюют с изобретательностью и мастерством, а также прекрасно используют возможности, которые получают от союзников и партнеров.

Война в Украине: другие заявления американских чиновников

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, Остин заявил, что в Украину "с недели на неделю" будет идти постоянный поток военной и безопасностной помощи из США. В частности, США ускоряют поставки помощи по безопасности в Украину, которая должна изменить ситуацию на поле боя.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун, отвечая на вопрос о том, согласен ли он с тем, что украинцы должны применять американское вооружение для поражения российских войск, которые находятся на территории РФ у границы с Харьковской областью, сказал, что ключевой момент заключается в использовании предоставленных возможностей "в ближнем бою".

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