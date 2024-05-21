Они раскрыли потери захватчиков на этом направлении.

Министерство обороны России врет об оккупации поселка Белогоровка, расположенного на границе Луганской и Донецкой областей.

Об этом говорится в заявлении аналитиков DeepState, опубликованном в Telegram. О захвате населенного пункта россияне отчитались 20 мая. "Враг распространяет ложь о занятии Белогоровки, ситуация в селе существенных изменений не претерпела", - отметили аналитики.

Они добавили, что только за последние двое суток десантники 81 отдельной аэромобильной бригады уничтожили или вывели из строя шесть российских танков и девять боевых машин пехоты/МТЛБ. Количество уничтоженной пехоты РФ посчитать не удалось.

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Также сообщается о продвижении оккупационных войск возле Стельмаховки, Волчанска и окрестных поселков. Генеральный штаб ВСУ это не подтверждал.

Ситауция на фронте: последние новости

В последней сводке Генштаба сообщалось, что за сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений с россиянами. Военные отмечали, что на Северском направлении украинские силы отбили три атаки, продолжается еще один бой в районе Белогоровки.

На Харьковском направлении количество боестолкновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти в два раза. Россияне пять раз пытались прорвать оборону в районах Старицы, Липцов и Волчанска. Бои продолжаются в трех локациях.

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