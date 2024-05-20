Ситуация на фронте остается очень сложной. На Харьковском направлении украинским войскам удалось восстановить контроль, еще неделю назад там было тяжелее.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters. "Ситуация на фронте одна из самых сложных, потому что началось новое российское наступление в направлении Харькова. Очень мощная волна боев идет на Донбассе... Никто даже не замечает, что на самом деле больше боев идет на востоке страны, именно на Донбасском направлении: Курахово, Покровск, Часов Яр", - добавил он.
Также президент прокомментировал использование Украиной беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия по территории России.
"Мы начали использовать то, что у нас есть, по энергетической системе Российской Федерации, потому что они оставляют нас без электроэнергии. Поэтому я считаю, что это очень справедливо", - отметил Зеленский.
Ситуация на фронте: последние новости
Новое наступление РФ началось 10 мая, когда оккупанты попытались совершить прорыв на севере Харьковской области. Бои с захватническими войсками все еще продолжаются.
По последним данным Генерального штаба ВСУ, сегодня на Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения, оккупанты атаковали вблизи Волчанска, а также в направлениях сел Старица и Липцы.