Президент напомнил, что оккупанты систематически пытаются оставить страну без электроэнергии.

Ситуация на фронте остается очень сложной. На Харьковском направлении украинским войскам удалось восстановить контроль, еще неделю назад там было тяжелее.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters. "Ситуация на фронте одна из самых сложных, потому что началось новое российское наступление в направлении Харькова. Очень мощная волна боев идет на Донбассе... Никто даже не замечает, что на самом деле больше боев идет на востоке страны, именно на Донбасском направлении: Курахово, Покровск, Часов Яр", - добавил он.

Также президент прокомментировал использование Украиной беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия по территории России.

Видео дня

"Мы начали использовать то, что у нас есть, по энергетической системе Российской Федерации, потому что они оставляют нас без электроэнергии. Поэтому я считаю, что это очень справедливо", - отметил Зеленский.

Ситуация на фронте: последние новости

Новое наступление РФ началось 10 мая, когда оккупанты попытались совершить прорыв на севере Харьковской области. Бои с захватническими войсками все еще продолжаются.

По последним данным Генерального штаба ВСУ, сегодня на Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения, оккупанты атаковали вблизи Волчанска, а также в направлениях сел Старица и Липцы.

Вас также могут заинтересовать новости: