Какой церковный праздник отмечают 21 мая по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

21 мая православные верующие по новому церковному календарю вспоминают о равноапостольной царице Елене и ее сыне - равноапостольном Константине. В народе день прозвали Оленин. Рассказываем о его традициях, приметах и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

21 мая 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

После перехода Православной церкви Украины в 2023 году на новый церковный календарь даты всех непереходящих православных праздников (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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21 мая по новому и старому календарному стилю - день памяти равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.

Царь Константин и его мать, царица Елена жили в Римской империи на рубеже III и IV веков. Елена исповедовала христианство и сына воспитала в Христовой вере.

Константин, в отличие от других правителей, не преследовал христиан. Чтобы избежать влияния язычества, он перенес столицу из Рима, который на то время переживал моральный упадок, в новый город под названием Константинополь (ныне Стамбул). Следуя наставлениям матери, царь помогал христианам, объявил христианство в своей империи главной религией. Ему во всем помогал царица Елена, и когда Константин задумал найти крест, на котором был распят Христос, сама отправилась на его поиски в Иерусалим. Событие, когда царица нашла крест Господень, церковь отмечает двунадесятым праздником - Воздвижение Креста Господня. Часть святыни, а также гвозди и шипы царица привезла домой, а над местом распятия, погребения и воскресения Спасителя построили храм в честь Воскресения Христова. Сейчас этот храм является главным святым местом в Иерусалиме.

За заслуги церковь приравнивает Константина Великого и царицу Елену к апостолам и называет равноапостольными.

Церковный праздник 21 мая по старому стилю

21 мая по старому календарному стилю вспоминают Иоанна Богослова, апостола и евангелиста.

О чем говорят приметы на 21 мая

В народном календаре 21 мая - праздник Оленин день, который прозвали так в честь царицы Елены. По приметам дня судят, какой будет погода:

утром небо красное - жди дождя;

погода установилась ясная - грибов не будет, пошел дождь - к урожаю грибов;

яркий красный закат - хорошая погода будет несколько дней.

Также в народе наблюдали: если в этот день на небе радуга утром - быть дождю, а если вечером - к теплу.

Что нельзя делать 21 мая

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - сплетничать, ругаться, отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют в этот день надевать темную одежду - к печали в доме, а также свататься - брак будет несчастливым и недолгим.

Что можно делать 21 мая

Равноапостольных царя Константина и царицу Елену молят о мире и благоденствии, просят мудрости, сил, терпения и здоровья. Считается, что Елена покровительствует пожилым людям.

Девушки в Оленин день молятся святой о хорошем женихе. По поверьям все, посаженное в это время, оберегает святая.

21 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Елена, Андрей, Касьян, Константин, Кирилл, Михаил и Федор, а также Иван, Арсений, Никифор.

Ранее мы публиковали православный календарь на май 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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