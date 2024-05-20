Не стоит тратить время на то, чтобы подсчитывать голубей.

Визуальная загадка о птицах для детей и взрослых может помочь поработать над внимательностью, а также научиться логически мыслить в условиях дедлайна.

Есть такое свежее задание с "ловушкой" - нужно среди большого количества голубей разыскать гордую чайку. На поиски следует потратить всего 10 секунд. Очень важно сначала вспомнить, по какому признаку чайку можно легко отличить от голубя. Именно это может помочь вам очень быстро справиться с визуальной загадкой.

Чего делать не надо:

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не рассматривайте бесцельно голубей;

не считайте птиц.

Когда вспомните, как выглядит чайка, и чем эта птица отличается от голубя, - можете браться за поиски.

Сейчас мы раскроем, в чем заключалась "ловушка", и где была гордая чайка. "Ловушкой" названо то, что цвет оперения голубей и чайки на изображении почти одинаковый. Гордая чайка находилась в верхней части изображения.

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