Можно ожидать умеренный рост стоимости доллара в безналичном сегменте, отметила банкир.

Курс доллара в Украине на текущей неделе до 25 мая будет колебаться в пределах диапазона 39,7 - 40,2 грн/долл., прогнозирует директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 канал.

По ее словам, в ближайшие дни можно ожидать умеренный рост стоимости доллара в безналичном сегменте в связи с завершением периода уплаты налогов бизнесом.

"Учитывая тот факт, что наличный сегмент на прошлой неделе очень слабо реагировал на тенденции на ВРУ, существенных изменений курса здесь я не прогнозирую", - добавила она. Видео дня

Банкир напомнила, что в начале прошлой недели, как и ожидалось, курс доллара рос во всех сегментах валютного рынка.

"Однако ближе к середине недели из-за активизации предложения иностранной валюты в безналичном сегменте, что была вызвана приближением предельной даты уплаты квартальных налогов бизнесом, курс доллара на ВРУ начал динамично снижаться и на пике достиг отметки 39,33 гривни за доллар", - сказала она.

По словам банкира, это привело к умеренному укреплению гривны и в наличном сегменте.

Курс доллара в Украине на 21 мая

Напомним, на 21 мая НБУ установил официальный курс доллара к гривне на уровне 39,67 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 24 копейки.

А официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 43,08 грн/евро, то есть гривня ослабла на 33 копейки.

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