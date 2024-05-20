Приключение в сеттинге скандинавских мифов выйдет спустя семь лет после первой части.

Xbox и Ninja Theory выпустили релизный трейлер Senua’s Saga: Hellblade 2 – продолжения мрачного триллера в сеттинге скандинавской мифологии. Игра выходит уже завтра, 21 мая, на ПК и Xbox Series и будет доступна в Xbox Game Pass с первого дня.

В ролике можно увидеть ряд жутких сцен и прекрасных пейзажей из Hellblade 2. В качестве музыкальной композиции разработчики использовали песню Animal Soul норвежской певицы Aurora.

Спасая жертв ужасов тирании, Сенуа сталкивается с необходимостью преодолеть тьму внутри и снаружи. Погрузитесь в новую главу истории Сенуа с кинематографичной атмосферой, прекрасно реализованными визуальными эффектами и захватывающим звуком – из описания игры.

Несмотря на то, что Hellblade ІІ является одним из главных эксклюзивов для текущего поколения Xbox, а в 2019-м, когда Microsoft активно рекламировала "самую мощную консоль в мире", именно трейлер игры демонстрировал всю мощь Series X, сиквел не получил вообще никакого продвижения со стороны издателя, обратили внимание СМИ.

Многие подозревают, что на фоне этого игра покажет слабые продажи. Другие опасаются, что после закрытия Tango Gameworks и Arkane Austin разработчики Hellblade станут следующими. В сети также считают, что заведомо провальные, по мнению Microsoft, проекты получают минимум рекламы – недавно что-то похожее случилось с Redfall.

Напомним, оригинальная Hellblade вышла в 2017 году, получила много наград и хорошие отзывы от критиков и игроков. Это был смелый, очень оригинальный взгляд на нордическую мифологию и борьбу девушки-протагонистки со своими внутренними демонами. Сами авторы называли ее "независимой ААА-игрой" и гордились тем, как смогли выпустить настолько впечатляющий релиз при ограниченном бюджете.

Если вы пропустили майские релизы, УНИАН составил топ самых интересных игр для ПК и консолей этого месяца. Помимо продолжение Hellblade, появилась обновленная версия инди-классики, а один из лучших эксклюзивов PlayStation наконец заглянул на ПК.

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