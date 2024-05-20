Это первый брак 37-летней юмористки.

Известная украинская актриса, звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару впервые вышла замуж. Ее избранник - британский бизнесмен Рис.

Радостную новость юмористка сообщила в своем Instagram. Она поделилась праздничными кадрами с важного события. Год назад, 16 мая, возлюбленный звезды сделал ей предложение. Пара решила в этот же день, но уже через год устроить свадьбу.

"Принимаем поздравления", - лаконично подписала фото актриса.

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Праздник состоялся в Украине в кругу самых близких людей. Для события Сопонару выбрала изысканное белое платье с рукавами из фатина, а также с элементами украинской вышивки. Дополнила образ Ирина белыми туфлями на каблуках. В то же время иностранец примерил вышиванку, джинсы и белые кроссовки.

Звезда также поделилась фотографиями с родителями, которые придерживались стиля свадьбы, и надели вышитые рубашки.

Что известно об отношениях Сопонару с британцем

Пара начала встречаться в 2021 году. В начале 2022 года, когда в Украине началась полномасштабная война, Ирина и Рис съехались. Они живут в Киеве. Юмористка часто делится фотографиями с любимым и не скрывает своего счастья.

Более того, Сопонару даже заговорила о детях. По словам звезды, она планирует стать матерью до 40 лет и мечтает о двух детях.

Напомним, ранее Ирина Сопонару "прошлась" по украинцам, которые устали от войны.

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