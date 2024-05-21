Президент США Джо Байден жестко отреагировал на то, что Международный уголовный суд хочет арестовать израильского премьера Беньямина Нетаньяху.
Власти Штатов не считают происходящее в Газе геноцидом, заявил глава государства на мероприятии в Белом доме, которое было посвящено Месяцу еврейского наследия Америки, сообщает Reuters. Лидер американцев подчеркнул, что поддержка безопасности Израиля властями США "железная".
"...Мы стоим вместе с Израилем, чтобы убрать Синвара (лидер исламистского палестинского движения ХАМАС Яхью Синвар, - Ред.) и остальных мясников ХАМАСа. Мы хотим, чтобы ХАМАС был разгромлен. Мы работаем с Израилем, чтобы это произошло", - сказал Байден.
Важные свежие новости - Израиль сегодня в центре внимания
7 октября прошлого года боевики ХАМАС напали на южную часть Израиля, расстреливали людей и брали заложников. Сообщалось, что есть более 1 000 жертв, и сотни человек оказались в плену. После этого израильские власти решили провести наземную операцию в секторе Газы.
20 мая стало известно, что прокурор МУС требует выдать ордера на арест Беньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и главарей ХАМАС. Израильских чиновников, в частности, обвинили в использовании голода как метода ведения войны.
Конгресс США рассматривает возможность введения санкций против Международного уголовного суда, если он выдаст ордер на арест Нетаньяху. Стоит отметить, что Штаты и Израиль не являются членами МУС.