Штаты и Израиль хотят убрать "мясников" ХАМАСа, подчеркнул лидер американцев.

Президент США Джо Байден жестко отреагировал на то, что Международный уголовный суд хочет арестовать израильского премьера Беньямина Нетаньяху.

Власти Штатов не считают происходящее в Газе геноцидом, заявил глава государства на мероприятии в Белом доме, которое было посвящено Месяцу еврейского наследия Америки, сообщает Reuters. Лидер американцев подчеркнул, что поддержка безопасности Израиля властями США "железная".

"...Мы стоим вместе с Израилем, чтобы убрать Синвара (лидер исламистского палестинского движения ХАМАС Яхью Синвар, - Ред.) и остальных мясников ХАМАСа. Мы хотим, чтобы ХАМАС был разгромлен. Мы работаем с Израилем, чтобы это произошло", - сказал Байден.

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7 октября прошлого года боевики ХАМАС напали на южную часть Израиля, расстреливали людей и брали заложников. Сообщалось, что есть более 1 000 жертв, и сотни человек оказались в плену. После этого израильские власти решили провести наземную операцию в секторе Газы.

20 мая стало известно, что прокурор МУС требует выдать ордера на арест Беньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и главарей ХАМАС. Израильских чиновников, в частности, обвинили в использовании голода как метода ведения войны.

Конгресс США рассматривает возможность введения санкций против Международного уголовного суда, если он выдаст ордер на арест Нетаньяху. Стоит отметить, что Штаты и Израиль не являются членами МУС.

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