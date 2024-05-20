Новые цены начнут действовать с 1 июня.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела новую структуру предельных цен на электроэнергию для бизнеса. Новые тарифы начнут действовать уже с 1 июня 2024 года.

Об этом стало известно из заседания НКРЭКУ, которое состоялось 20 мая. Согласно решения комиссии, в вечерние часы пик прайс-кепы повысятся на 20%. В то же время ночью в определенные часы тарифы вырастут более чем вдвое. Такое решение позволит стабилизировать энергосистему и увеличить импорт в ночные часы.

Таким образом, с 1 июня 2024 года на рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 установлены на уровне 5600 грн/МВт-ч (3000 грн/МВт-ч ранее). С 08:00 до 11:00 цены не изменятся – 6900 грн/МВт-ч.

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В то же время с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 цены на свет для бизнеса выросли до 6900 грн/МВт-ч (ранее – 5600 грн/МВт-ч). Вечерние тарифы – с 17:00 до 23:00 – повысили до 9000 грн/МВт-ч (ранее – 7500 грн/МВт-ч).

При этом минимальная предельная цена остается на уровне 10 грн/МВт-ч.

На балансирующем рынке максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 выросли с до 6600 грн/МВт-ч против 4000 грн/МВт-ч ранее. С 7:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 цена остается неизменной – 8250 грн/МВт-ч.

Зато вечерний тариф – с 17:00 до 23:00 – вырос до до 10 000 грн/МВт-ч. Ранее было 8250 грн/МВт-ч. Цену в пиковое ночное время – с 23:00 до 00:00 – повысили с 4000 грн/МВт-ч до 8250 грн/МВт-ч.

Минимальная предельная цена на балансирующем рынке остается на уровне 0,01 грн/МВт-ч.

Повышение тарифов в Украине: другие новости

Разговоры о повышении тарифов в Украине ведутся уже не первый месяц. Недавно заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что хотя окончательного решения о поднятии цен на электроэнергию не принято, такие обсуждения ведутся.

Она отметила, что уже потеряно более 8 ГВт, и это огромный объем генерирующих мощностей. Кроме того, в результате российских атак значительно повреждены объекты системы передачи.

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