Зеленский: Помощь Запада слишком медленная, каждое решение опаздывает на год

По его словам, одному шагу вперед предшествует два шага назад.

Западные союзники слишком долго принимают решение о военной поддержке Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью международному агентству Reuters. Он назвал предоставление военной помощи, в частности систем противовоздушной обороны, таких как системы Patriot, на которые Украина в значительной степени полагается в войне с Россией, как "один большой шаг вперед, но перед этим были два шага назад".

"Каждое решение, к которому мы приходим, с опозданием примерно на год", - сказал Зеленский в понедельник, 20 мая. Видео дня

Его жесткие замечания прозвучали в опасное для войск Киева время, когда Россия на фронте преобладает численностью и вооружением, наступая на северо-востоке и востоке страны.

Очевидно разочарованный задержками и замедлением со стороны партнеров на Западе, Зеленский предложил пути, которыми союзники могли бы помочь более непосредственно, в частности, сбивая российские ракеты над территорией Украины при определенных обстоятельствах.

По словам украинского лидера, ситуация на северо-востоке страны сейчас контролируемая после того, как войска Москвы пересекли границу и начали вторжение в город Харьков.

Война в Украине: важные новости

Линия фронта на севере Харьковской области стабилизирована. В Волчанске продолжаются бои чуть ли не за каждую улицу. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он отметил, что в Волчанске линия фронта фактически проходит по реке Волчья.

Между тем в 3 ОШБр рассказали о потерях россиян на Харьковщине. В течение недели бойцы бригады поразили более 30 единиц российской техники и ликвидировали до 500 оккупантов. Отмечается, что 338 россиян - "триста", 120 - "двести".

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