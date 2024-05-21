Праздник 21 мая - Международный день чая, Всемирный день розы, Международный день космоса, Международный день динозавров, День музы и вдохновения, Всемирный день медитации, День обмена талисманами.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 21 мая
- Какой сегодня церковный праздник 21 мая
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 21 мая
21 мая - 141-й день года (142-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 224 дня.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
21 мая праздник отмечается далеко не одной стране - посмотрите, что сегодня встречают в разных государствах:
- День клубники со сливками, День "Ешь больше фруктов и овощей", День "Мне нужен пластырь, День официантов и официанток, День основания американского красного креста - США.
- День борьбы с терроризмом - Индия.
- День святых Константина и Елены - Болгария.
- День патриотов и военных - Венгрия.
- День ВМФ - Чили.
- День независимости - Черногория.
- Афро-колумбийский день - Колумбия.
- День супругов - Корея.
- Праздник огнехождения "Пировассия" - Греция.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна никаких национальных торжеств не отмечает, поэтому украинцы могут присоединиться к празднованию Международного дня чая.
Важные события в истории 21 мая
- 1502 - мореплаватель Жуан да Нова, состоящий на службе у португальцев, открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике.
- 1635 - Франция вступает в Тридцатилетнюю войну (1618-1648).
- 1674 - при поддержке Франции Ян III Собеский избран королём Речи Посполитой.
- 1792 - произошло извержение вулкана Ундзэн. Входит в пятёрку самых разрушительных извержений в истории человечества по количеству человеческих жертв - 15 000 человек.
- 1840 - Новая Зеландия объявлена британской колонией.
- 1851 - в Австралии обнаружено первое золото, отмена рабства в Колумбии.
- 1881 - Клара Бартон учредила Американский Красный Крест.
- 1904 - в Париже основана ФИФА - Международная федерация футбола.
- 1916 - в Великобритании введено "летнее" время (через несколько недель после Германии).
- 1918 - в Киеве представители различных партий сформировали Украинский национально-государственный союз.
- 1919 - в Украине большевиками национализированы все речные и морские корабельные предприятия.
- 1921 - в Украине создана комиссия по ликвидации неграмотности во главе с Г. Петровским.
- 1925 - в США Клэренс Бердсай применил глубокую заморозку для сохранения продуктов, прошедших предварительно кулинарную обработку.
- 1928 - Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.
- 1944 - на плебисците в Исландии жители поддержали решение парламента об отделении от Дании, 17 июня была провозглашена республика.
- 1945 - Сирия и Ливан провозгласили свою независимость от Франции.
- 1997 - в Вашингтоне американская компания "Mattel", продающая по всему миру миллионы кукол Барби, провела презентацию своего нового изделия - куклы Бэкки, "политкорректно" именуемой "частично нетрудоспособной подружкой Барби". Подружка-калека продаётся в комплекте с инвалидной коляской традиционного для изделий "Matell" розового цвета.
- 2003 - фестиваль современной музыки "Казантип", ежегодно проводившийся в Крыму, объявлен в автономной республике "персоной нон грата".
Какой сегодня церковный праздник 21 мая
Верующие, которые перешли на новый календарь ПЦУ, отмечают день памяти равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены, благоверного князя Костантина и детей его, Михаила и Феодора. Христиане, которые встречают торжества по старому стилю, тоже знают, какой сегодня православный праздник - в эту дату вспоминают Иоанна Богослова, покровителя редакторов и издателей, а также чтут память преподобного Арсения Великого.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 21 мая
Приметы гласят, что 21 мая обязательно нужно работать с утра и до вечера - тот, кто плодотворно потрудится, будет вознагражден высшими силами в будущем. В старину хозяйки 21 мая пекли пироги из пшеничной муки - их нужно было раздать соседям, родственникам и малоимущим.
Народные приметы о погоде:
- идет дождь - осенью будет хороший урожай грибов;
- облака плывут вверх - погода обрадует солнцем;
- закат красного цвета - к хорошей погоде;
- три радуги на небе - к ветру.
Категорически запрещено 21 мая оставлять у себя дома испеченные пироги - если их все не раздать, то ждите проблем с деньгами. Запрещено ссориться и ругаться, иначе можно навлечь сто бед. Нельзя стирать и гладить белье - вещи быстро испачкаются или порвутся.