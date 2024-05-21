В эту дату отмечается Международный день чая и Международный день космоса.

Праздник 21 мая - Международный день чая, Всемирный день розы, Международный день космоса, Международный день динозавров, День музы и вдохновения, Всемирный день медитации, День обмена талисманами.

21 мая - 141-й день года (142-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 224 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

21 мая праздник отмечается далеко не одной стране - посмотрите, что сегодня встречают в разных государствах:

Видео дня

День клубники со сливками, День "Ешь больше фруктов и овощей", День "Мне нужен пластырь, День официантов и официанток, День основания американского красного креста - США .

. День борьбы с терроризмом - Индия .

. День святых Константина и Елены - Болгария .

. День патриотов и военных - Венгрия .

. День ВМФ - Чили .

. День независимости - Черногория .

. Афро-колумбийский день - Колумбия .

. День супругов - Корея .

. Праздник огнехождения "Пировассия" - Греция .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна никаких национальных торжеств не отмечает, поэтому украинцы могут присоединиться к празднованию Международного дня чая.

Важные события в истории 21 мая

1502 - мореплаватель Жуан да Нова, состоящий на службе у португальцев, открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике.

1635 - Франция вступает в Тридцатилетнюю войну (1618-1648).

1674 - при поддержке Франции Ян III Собеский избран королём Речи Посполитой.

1792 - произошло извержение вулкана Ундзэн. Входит в пятёрку самых разрушительных извержений в истории человечества по количеству человеческих жертв - 15 000 человек.

1840 - Новая Зеландия объявлена британской колонией.

1851 - в Австралии обнаружено первое золото, отмена рабства в Колумбии.

1881 - Клара Бартон учредила Американский Красный Крест.

1904 - в Париже основана ФИФА - Международная федерация футбола.

1916 - в Великобритании введено "летнее" время (через несколько недель после Германии).

1918 - в Киеве представители различных партий сформировали Украинский национально-государственный союз.

1919 - в Украине большевиками национализированы все речные и морские корабельные предприятия.

1921 - в Украине создана комиссия по ликвидации неграмотности во главе с Г. Петровским.

1925 - в США Клэренс Бердсай применил глубокую заморозку для сохранения продуктов, прошедших предварительно кулинарную обработку.

1928 - Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.

1944 - на плебисците в Исландии жители поддержали решение парламента об отделении от Дании, 17 июня была провозглашена республика.

1945 - Сирия и Ливан провозгласили свою независимость от Франции.

1997 - в Вашингтоне американская компания "Mattel", продающая по всему миру миллионы кукол Барби, провела презентацию своего нового изделия - куклы Бэкки, "политкорректно" именуемой "частично нетрудоспособной подружкой Барби". Подружка-калека продаётся в комплекте с инвалидной коляской традиционного для изделий "Matell" розового цвета.

2003 - фестиваль современной музыки "Казантип", ежегодно проводившийся в Крыму, объявлен в автономной республике "персоной нон грата".

Какой сегодня церковный праздник 21 мая

Верующие, которые перешли на новый календарь ПЦУ, отмечают день памяти равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены, благоверного князя Костантина и детей его, Михаила и Феодора. Христиане, которые встречают торжества по старому стилю, тоже знают, какой сегодня православный праздник - в эту дату вспоминают Иоанна Богослова, покровителя редакторов и издателей, а также чтут память преподобного Арсения Великого.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 21 мая

Приметы гласят, что 21 мая обязательно нужно работать с утра и до вечера - тот, кто плодотворно потрудится, будет вознагражден высшими силами в будущем. В старину хозяйки 21 мая пекли пироги из пшеничной муки - их нужно было раздать соседям, родственникам и малоимущим.

Народные приметы о погоде:

идет дождь - осенью будет хороший урожай грибов;

облака плывут вверх - погода обрадует солнцем;

закат красного цвета - к хорошей погоде;

три радуги на небе - к ветру.

Категорически запрещено 21 мая оставлять у себя дома испеченные пироги - если их все не раздать, то ждите проблем с деньгами. Запрещено ссориться и ругаться, иначе можно навлечь сто бед. Нельзя стирать и гладить белье - вещи быстро испачкаются или порвутся.

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