Примечательно, что в судебной практике адвоката уже был случай, когда мобилизировали мужчину, исключенного из воинского учета в 2012 году.

В Украине многие путают или обобщают понятия "снят" и "исключен" с военного учета. Однако между этими понятиями есть большая разница, отметил адвокат компании Riyako & Partners Николай Максимов в комментарии "Фокусу".

Так, человек, который имеет статус "исключенного", теряет статус военнообязанного. Таким образом, его нельзя призвать во время мобилизации и вручить повестку. Кроме того, люди с таким статусом не обязаны проходить ВВК и обновлять свои данные. Само понятие "исключенный" – постоянное и зависит о года принятия.

В то же время статус "снятый с военного учета" – мера временная. И он не освобождает человека от статуса военнообязанного. Это значит, что ему придется проходить военно-врачебную комиссию, обновлять свои данные, а также оповещать военкоматы об изменении места жительства и выполнять другие обязанности статуса, независимо от даты его присвоения.

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Примечательно, что в судебной практике адвоката уже был случай, когда мобилизировали мужчину, исключенного из воинского учета в 2012 году. Тогда суд признал призыв справедливым – по новым правилам надо подтверждать право на исключение.

"Скажу, что на практике это сложный вопрос. Исключенных из воинского учета могут направить на повторную медкомиссию. Законы ясно не прописывают их права и обязанности, поэтому и четкого понимания нет", — объясняет Максимов.

Кроме того, у ТЦК были вопросы касательно военнообязанных граждан, снятых с учета в 2022 году, не говоря уже о тех, кто получил этот статус с 2008 по 2014 годы. Есть вероятность, что после 18 мая, когда вступил в силу новый закон о мобилизации, обновлять данные придется всем. Таким категориям призывников могут назначить повторную ВВК, а ТЦК решит, подтверждать ли этот cтатус.

Мобилизация в Украине: последние новости

Повестки в Украине смогут выписывать круглосуточно. Такие изменения ппредусмотрены постановлением Кабинета министров № 560 от 16 мая 2024 года.

Выдавать их смогут по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Кроме того, скоро повестки будут присылать и по почте. Таким способом их будут присылать с середины июля, когда пройдет 60 дней на обновление военно-учетных данных.

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