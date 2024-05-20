Мать двоих детей впервые попала на передовую в 17 лет.

Военнослужащая Любовь Коноваленко сражается за независимость Украины уже 10 лет. Под первый минометный обстрел она попала, будучи беременной. Как рассказала BILD 27-летняя уроженка города Бердянск Запорожской области первый раз она отправилась на фронт в 2014 году. Тогда она, бросив учебу в медицинском учебном заведении, стала добровольцем "Правого сектора".

"После окончания 11-го класса я поступила на фельдшера, но, так как началась война, это был 2014 год, я захотела разобраться, что происходит в нашей стране. Я вынуждена была забрать документы из "медицинского", и я ушла в добровольческий украинский корпус "Правый сектор", - рассказала Любовь.

Она признается, что тогда, в 17 лет, обманула родителей - они не знали о том, что их дочь уехала в район боевых действий. Девушка их убеждала, что, например, уехала в гости к подружке и пр.

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Уже вскоре она попала под свой первый минометный обстрел в Песках Донецкой области. Тогда Конаваленко была на втором месяце беременности - на фронте она влюбилась и вышла замуж. Перебраться в безопасное место ей удалось не сразу.

"До восьмого месяца беременности она оставалась на позициях под Славянском. Через четыре месяца после родов она оставила сына и отправилась на передовую еще на год. После возвращения годовалый ребенок не узнавал мать", - говорится в публикации.

Ее супруг Евгений погиб в Луганской области в ноябре 2018 года, когда Любовь была на седьмом месяце беременности вторым ребенком - дочерью.

"Тогда я поняла, что война не закончена", - сказала Конаваленко.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, она отправила детей и родителей из оккупированного Бердянска на западную Украину, а сама вновь вступила в ряды ВСУ.

Сейчас девушка воюет на передовой, ходит с побратимами на штурмы, спасает раненых. Ее сыну недавно исполнилось 9 лет, дочери - пять.

"У них все хорошо. Они ждут, когда мама приедет домой. Вернется с Победой…", - подчеркнула военная.

Напомним, солист группы NAHABA, которая "громко" выступила на Нацотборе на Евровидение-2024, пополнил ряды ВСУ. Андрей Науменко служит в легендарной 40-й бригаде. Он уже прошел общевойсковое обучение и профессиональную подготовку, овладел профессией авиатехника. При этом артист сохранил себя как творческую личность, и в перерывах после боевых дежурств успевает репетировать и готовить новые песни.

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