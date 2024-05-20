Блинкен заявил, что это решение ставит под угрозу договоренности о прекращении огня.

Американский Конгресс рассматривает возможность введения санкций против Международного уголовного суда, если будет выдан ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"В отсутствие руководящей роли Белого дома Конгресс изучает все варианты, включая санкции, чтобы наказать МУС и удостовериться, что его руководство столкнется с последствиями, если предпримет шаги в этом направлении. Если МУС позволят угрожать израильскому руководству, мы можем стать следующими", - цитирует заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона CNN.

Он отметил, что Международный уголовный суд не имеет власти над Израилем или Штатами. "Нельзя допустить, чтобы международные бюрократы использовали юридическую войну для узурпации власти демократических стран, поддерживающих верховенство закона", - добавил Джонсон.

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Президент США Джо Байден назвал заявление прокурора МУС о выдаче ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников возмутительным. "Позвольте мне четко заявить: на что бы ни намекал этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет эквивалентности - никакой. Мы всегда будем стоять на стороне Израиля против угроз его безопасности", - сказал американский лидер.

Госсекретарь Энтони Блинкен поставил под сомнение юрисдикцию суда, а также процесс подачи этого заявления. "Это решение ничем не поможет и может поставить под угрозу текущие усилия по достижению соглашения о прекращении огня, которое позволит освободить заложников и обеспечить поступление гуманитарной помощи", - добавил он.

МУС может выдать ордера на арест Нетаньяху

Сегодня главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордера на арест премьера и министра обороны Израиля, а также трех лидеров ХАМАС. Всех их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

Глава израильского МИД Исраэль Кац назвал этот запрос скандальным. Как известно, Израиль и Соединенные Штаты Америки не являются членами МУС.

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