Украинские силы могут быть растянуты вдоль более широкого фронта, считают в Институте изучения войны.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и, по сведениям украинских источников, РФ сосредотачивает на Сумском направлении ограниченные, малоукомплектованные и несплоченные силы.

В свежем отчете американского Института изучения войны (ISW) говорится, что "даже такая российская группировка сил сможет достичь вероятно желаемого эффекта оттягивания и закрепления украинских сил на международной границе".

"ISW продолжает оценивать, что даже ограниченная российская активность на других участках международной границы ниже порога российских наступательных операций может привести к растяжению украинских сил вдоль более широкого фронта...", - отмечается в материале.

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Россияне в начале мая активно начали наступать в Харьковской области. Враги смогли захватить ряд населенных пунктов, но при этом понесли серьезные потери в технике и живой силе. По сведениям Генштаба Вооруженных сил Украины, РФ с 10 мая до 20 числа во время наступательных действий потеряла почти 2 тысячи оккупантов и более 340 единиц техники.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что противники планировали наступать и в Харьковской, и в Сумской области, однако их планы были сорваны.

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