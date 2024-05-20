Стала известна причина разрыва отношений.

Известный британский певец Гарри Стайлс, у которого зимой произошло пополнение в семье, разорвал отношения со своей девушкой - канадской моделью и актрисой Тейлор Рассел. Звездная пара была вместе более года.

Как рассказал изданию The Sun человек, приближенный к знаменитостям, месяц назад влюбленные ездили на отдых в Японию. После возвращения в их отношениях начался серьезный кризис. Гарри и Тейлор не смогли решить все недоразумения и поэтому разошлись.

"Гарри и Тейлор прекратили свои отношения. После поездки в Японию они пережили тяжелый период, и через некоторое время разошлись. Они были прекрасной парой, и было очевидно, что Тейлор делала Гарри счастливым. Однако в последнее время отношения стали напряженными, они взяли паузу", - отметил инсайдер.

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Кроме того, на обеих звезд повлияли их плотные графики и постоянная работа. Очевидно влюбленные не имели возможности уделять время друг другу и поэтому решили сейчас строить карьеру, а не отношения. Однако певец и модель остались друзьями.

"Он все еще гастролирует и сейчас едет за границу. Она сосредоточена на своей работе в Лос-Анджелесе", - поделился инсайдер.

К слову, свой музыкальный путь Стайлс начал 13 лет назад. После участия в шоу "The X Factor" он объединился с другими певцами и создал группу One Direction. Коллектив получил мировую славу и стал одной из самых известных групп всех времен.

Напомним, ранее Гарри Стайлс стал триумфатором престижной музыкальной премии. Артист получил сразу четыре важные награды.

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