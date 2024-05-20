Рэпер планирует снять два клипа за границей.

Известный украинский рэпер и музыкальный продюсер Потап, который гастролирует по европейским городам, не спешит возвращаться в Украину. Исполнитель рассказал о своих планах и рассекретил страну, в которой сейчас находится.

Алексей Потапенко в начале полномасштабного российского вторжения некоторое время жил в Испании. Тогда он выступал за границей ради благотворительной цели. Рэпер организовывал концерты, чтобы собрать средства военным и пострадавшим от войны. Позже артист вернулся в Украину.

Однако на родине он пробыл чуть больше года. С осени прошлого года Потап, как он рассказывал, находится в командировке. По его словам, туры по европейским городам - это продвижение украинской музыки за рубежом.

Видео дня

Ранее певец скрывал свои путешествия, но сейчас, несмотря на критику в сети, показывает поездки. В своем Instagram Алексей заявил, что прилетел в Болгарию. Он опубликовал видео, как выходит из самолета. Здесь рэпер планирует пробыть некоторое время и снять два новых клипа.

"Болгария стремительно развивается в секторе производства музыкального контента, ТВ и кинопродукции. В Софии и окружающих районах расположены целые города-павильоны, где снимают как Голливуд, так и Талливуд, и K-Pop. Я прибыл в Софию на съемки двух видеоклипов и разработку еще трех!" - написал под видео исполнитель.

Напомним, ранее известный украинский продюсер рассказал, вернется ли Потап в украинский шоубизнес.

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