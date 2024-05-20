В середине лета украинским военным станут доступны две важнейшие функции приложения.

Минобороны в начале июля планирует запустить работу мобильного приложения для военнослужащих "Армия+". Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона рассказала о двух важнейших функциях "Армия+", которые скоро будут доступны украинским военным.

"Армия+" - это приложение для военнослужащих. Первые две самые главные функции, которые мы будем делать доступными - военное ID, фактически удостоверение военного, военнослужащего. Вторая, очень важная функция - это электронные рапорты", - акцентировала Черногоренко.

Заместитель министра обороны отметила, что большинство действий, которые делают украинские военнослужащие, связано с письменным составлением рапорта. Это фактически создает избыточную бумажную работу для военных, которую хотят сделать цифровой и действительно удобной.

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"То есть, будет возможность набрать в приложении рапорт, который уже готов, подписать "Дия подписью" и направить на своего командира. Получить или утверждение, или отмену этого рапорта, но по определенным причинам. Командир должен объяснить, почему именно такая причина", - подчеркнула она.

Черногоренко добавила, что благодаря формату электронных рапортов, создается "очень крутая культура обратной связи". Также это будет формой моральной ответственности за то, что будут определенные причины реакции командиров на те или иные рапорты.

"Мы считаем, что абсолютное большинство ситуаций, с которыми сталкиваются военнослужащие, закроем через такой удобный функционал приложения. И уже в начале июля мы хотим и планируем запуститься в полный продукт", - анонсировала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития.

Приложение "Армия+": что известно

Как писал УНИАН, в конце февраля стало известно, что в Украине создают мобильное приложение для военных "Армия+". В нем будут доступны документы и услуги для военных. Отмечалось, что благодаря этому сервису украинские военнослужащие будут иметь стандартизированные шаблоны рапортов, которые можно будет отправить в несколько кликов онлайн.

Кроме этого, будут иметься электронное удостоверение защитника для упрощения доступа к е-услугам и боевым системам, комплексная база знаний, которая является источником достоверной информации о прохождении службы, формы обратной связи, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных.

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