БТР-50 настолько старый, насколько может быть боевая машина, если она не приехала прямо из музея, отмечает издание.

Россия использует в войне против Украины слабо защищенный БТР-50 1950-х годов выпуска. 70-летний бронетранспортер – возможно, не самая плохая техника, которую российская армия отправляла в прямую атаку на украинские позиции, но она, пожалуй, самая старая.

Об этом пишет Forbes. Хотя для российских войск безопаснее ездить на 70-летнем БТР-50 с 10-миллиметровой броней, чем, скажем, на китайском гольф-каре, которые уже неоднократно замечали на передовой, применение этих БТР является зловещим знаком для России на 28-м месяце ее войны против Украины.

"Без механизированных подразделений, полностью оснащенных надлежащими боевыми машинами, такими как танки, достичь быстрого и решительного прорыва обороны будет очень сложно. Это ограничение, скорее всего, приведет к более медленному и более ограниченному продвижению, что будет препятствовать общему продвижению российских войск", – объясняет аналитическая группа Frontelligence Insight.

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Что известно о БТР-50

Отмечается, что БТР-50 – это 15-тонный бронетранспортер, работающий на дизельном топливе. Экипаж состоит из двух человек, а всего БТР может перевозить до 20 пассажиров вместимостью до 20 пассажиров. Обычно он оснащен крупнокалиберным пулеметом.

Советский Союз разработал БТР-50 еще в начале 1950-х годов. Он был принят на вооружение в 1954 году и в течение следующих 12 лет был основной боевой машиной советской армии. Экипажи БТР-50 доставляли солдат в бой, прикрывали их во время десантирования, а затем поддерживали пулеметом. Однако даже по стандартам 1960-х годов броня БТР-50 была тонкой, вооружена эта машина также была не лучшим образом.

"Когда в 1966 году дебютировала более тяжелая и лучше вооруженная БМП-1, тысячи БТР-50 были переброшены в подразделения второй линии. БТРы перевозили артиллерию, инженерные подразделения и зенитные орудия, пока тягачи МТ-ЛБ не начали вытеснять старые машины и из этих задач", – рассказывает издание.

БТР-50 в войне против Украины

Российские военные мало использовали БТР-50, пока примерно через 15 месяцев после полномасштабного вторжения в Украину ежемесячные потери современных бронетранспортеров страны-агрессора не превысили ежемесячное производство достаточно современных машин на замену.

Кремль начал выводить БТР-50 с открытого хранения в начале 2023 года. Похоже, что российское командование сначала использовало эти машины для поддержки в тылу и держало их подальше от линии фронта. Но потом, в конце 2023 года, БТР-50 начали появляться в составе российских штурмовых групп на востоке Украины.

За полгода россияне потеряли в бою по меньшей мере четыре БТР-50, что могут подтвердить аналитики Oryx. Один из них был подбит противотанковой ракетой Javelin во время атаки украинских позиций к западу от Новомихайловки.

"Линию фронта в этом районе удерживает 79-я десантно-штурмовая бригада украинской армии, а противотанковые ракетчики этой бригады известны своей кровожадностью. Опасно посылать против 79-й десантно-штурмовой бригады современный танк Т-72 с броней в сотни миллиметров; самоубийство – посылать БТР-50 с броней всего в 10 миллиметров", – отмечают авторы материала.

БТР-50 настолько старый, насколько может быть боевая машина, если она не приехала прямо из музея. И защищен он лишь чуть больше, чем гольф-кар.

"Когда украинская противотанковая ракетная команда замечает катящийся к ней БТР-50, это плохая новость не только для экипажа и людей, находящихся в нем. Это также плохая новость для всей российской армии", – резюмирует издание.

Техника РФ в войне против Украины

Из-за огромных потерь в военной технике, которые понесла Россия, развязав полномасштабную войну против Украины, враг начал отправляться в бой на грузовиках, открытых гольф-карах и даже на мотоциклах.

Ранее также сообщалось, что оккупанты начали применять в наступлениях "гольф-кары". Враг использует китайские вездеходы Desertcross 1000-3, хотя они позиционируются как тыловой транспорт.

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