МУС может выдать ордер на арест Нетаньяху: Израиль назвал это 'скандалом'

Этот шаг прокурора направлен на то, чтобы связать руки Израиля и помешать ему осуществить свое право на самооборону, заявил глава МИД страны.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что запрос прокурора Международного уголовного суда относительно ордеров на арест премьер-министра Беньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта является "скандальным" и равносильным нападению на жертв атаки ХАМАС 7 октября.

Как сообщает Reuters, глава израильской дипломатии заявил, что открыл специальный военный кабинет в министерстве иностранных дел, чтобы противодействовать шагу прокурора МУС Керима Хана.

Военный кабинет будет работать для борьбы с этим шагом, который, по его мнению, направлен на то, чтобы связать руки Израиля и помешать ему осуществить свое право на самооборону.

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"Я намерен поговорить с министрами иностранных дел ведущих стран мира, чтобы призвать их выступить против решения прокуратуры и заявить, что даже если ордера будут выданы, они не намерены применять их против израильских лидеров", - сказал Кац.

Что предшествовало

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордера на арест премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС. Такой документ уже опубликован на сайте МУС. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечества, пишет CNN.

"Ордера на арест израильских политиков - это первый случай, когда МУС избрал своей мишенью высшего руководителя близкого союзника США. Это решение ставит Нетаньяху в один ряд с президентом России Владимиром Путиным, на арест которого МУС выдал ордер в связи с войной Москвы против Украины", - объясняют в материале.

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