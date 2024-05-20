Из-за густого тумана вертолет не смог должным образом оценивать обстановку вокруг.

Вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси врезался в гору.

Об этом сообщает аналитик BILD Юлиан Рёпке, который сам пилотирует небольшие самолеты, со ссылкой на анализ открытых данных. Раиси был на борту вертолета Bell 212, построенного в 1994 году. Летчики такой машины могут полагаться только на визуальный полет, то есть по наземным ориентирам. Он не предназначен для сложных метеоусловий. На ней установлен лишь небольшой и несовершенный прибор GPS-навигации. Летчикам крайне трудно вести слепой полет, то есть управлять машиной приборами при плохой видимости.

Вечером воскресенья Раиси вылетел с церемонии открытия плотины Гиз-Каласи на реке Аракс, вблизи Худаферинского водохранилища. Воздушный путь в Тебриз на треть пролегал через горы Арасбаран, также известные как Армянские или Карачадаг. Их высота достигает почти 3000 метров, они покрыты густыми лесами. В воскресенье там был такой туман, что визуально ориентироваться практически невозможно. Поэтому Рёпке считает, что вертолет врезался в одну из гор, и называет весь этот полет "самоубийственным".

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"Вертолет пытался лететь через долины. Но на одном из последних горных перевалов, перед тем, как снова спуститься в долину, на высоте 2250 метров он врезался в гору. Впереди и позади летели два других вертолета, это были советские Ми-8. Погодные условия на момент падения были такими плохими, что оба не заметили, как один из вертолетов выпал из колонны и врезался в гору. Они поняли это только по прибытии в Тебриз", - считает Рёпке.

Смерть Ибрагима Раиси - это нужно знать

Ибрагим Раиси погиб в результате аварийной посадки вертолета вечером 19 мая. Как заявило иранское агентство Mehr, лидер иранцев "попал в аварию и принял мученическую смерть, служа и выполняя свои обязанности перед народом Ирана".

Раиси был также кандидатом в преемники престарелого фактического правителя страны, верховного лидера Али Хаменеи. По данным Time, обе политические должности связаны с повышенным уровнем риска, примерно сопоставимым с риском путешествия по воздуху в Иране, где безопасность авиации, подорванная десятилетиями санкций и неравномерным техническим обслуживанием, унесла жизни такого же количества высокопоставленных чиновников в Иране, как и теневая война с Израилем.

Вертолет, на борту которого был президент Ирана, упал в горном лесу недалеко от границы с Азербайджаном, который является наименее дружественным из соседей Ирана - отчасти из-за того, что поддерживает отношения с Израилем и сотрудничает с Моссадом. Отмечалось, что погода также могла быть причиной катастрофы - иранские власти сообщили, что попытки обнаружить место катастрофы были затруднены туманом, ветром и сильным дождем.

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