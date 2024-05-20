Певица была в браке с бывшим 10 лет.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко, которая ранее объяснила, почему больше не хочет детей, рассказала историю знакомства со своим первым мужем. В браке с ним звезда в 17 лет родила дочь Ульяну.

Артистка всегда держала в секрете подробности своего бывшего брака. Однако сейчас, едва ли не впервые поделилась подробностями первой любви. Исполнительница отметила, что встреча экс-супругов состоялось в далеком 1997 году. Их познакомил общий друг.

"У меня был одноклассник, он меня познакомил со своим другом, и я вышла за него замуж - это мой первый брак был. Я родила ребенка, и он говорит: "Блин, Тоня, я тебя всю жизнь любил". Говорю: "Так чего ты не сказал?" А он говорит: "А я боялся", - отметила Матвиенко в эфире "Нашего Радио".

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Как рассказала певица, тогда она искренне полюбила мужчину и хотела прожить с ним всю жизнь. Когда она узнала, что беременна в 17 лет от любимого, очень обрадовалась этой новости. Однако позже в отношениях пары начался кризис, и Тоня решила расстаться.

На момент знакомства звезде было 16 лет, а ее будущему мужу 23. В браке они прожили 10 лет. В 2017 году Матвиенко вышла замуж за певца Арсена Мирзояна. Сейчас артистка с мужем воспитывает общую дочь Нину и 25-летнюю Ульяну, которая больше не живет со звездной мамочкой.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко трогательно поздравила мужа с днем рождения.

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