Вследствие разрушений в энергетике, которые Россия нанесла массированными атаками энергообъектов, возникла необходимость повысить тариф на электроэнергию для населения.

Об этом в своей колонке написал политолог и директор "Института мировой политики" Евгений Магда.

"К сожалению, мы оказались в ситуации, когда повышение тарифов на электроэнергию вместе с отменой львиной доли льгот для потребителей является неизбежным. Скорее всего, тариф на электроэнергию вырастет уже с 1 июня текущего года и составит около 5 грн/кВт-ч", - написал он.

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Магда объяснил, что восстановление энергосистемы после массированных атак требует ресурсов и денег, и внешней помощи и имеющихся сейчас средств - не хватает.

"Ситуация в энергетике критическая, соответственно, от круглосуточных ограничений нас спасает разве что солнечная погода и потепление. Однако готовиться провести лето без кондиционера нужно уже сегодня. Будем откровенны: отключение света - это надолго. Восстановление энергосистемы требует времени и ресурсов. К сожалению, внешней помощи, кредитов, собственных наших финансовых возможностей для этого недостаточно", - рассказал эксперт

Он также добавил, что западные партнеры прозрачно и публично требуют от правительства Украины проведения реформ. Среди приоритетных требований - наведение порядка с тарифами и дотациями в энергетике, на которые ежегодно выделяется около 140 млрд грн.

Партнеры говорят, что большой объем льгот в электроэнергетике несовместим с европейской интеграцией.

"Сейчас возможностей для легких решений не осталось, их разрушили со значительной частью энергетических мощностей Украины ракеты и дроны рашистов", - подчеркнул Магда.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря прошлогоднему пересмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.