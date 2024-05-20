Кофеин стимулирует нервную систему, в том числе заставляя сердце биться быстрее.

Довольно большое количество людей считают, что кофе помогает им сохранить хорошее здоровье, но он не обязательно может быть полезен особенно для сердца, тем более если есть проблемы или заболевания, такие как высокое кровяное давление.

Если вы перестанете пить кофе или уменьшите его количество, это облегчит работу вашей сердечно-сосудистой системы, пишет healthdigest.com.

Отмечается, что содержащийся в кофе кофеин стимулирует нервную систему, в том числе заставляя сердце биться быстрее. И для людей с проблемами сердца это может быть вредно.

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Как кофе влияет на сердце

По данным клиники Мэйо, у некоторых людей, которые регулярно пьют напитки с кофеином, тнаблюдается более высокое среднее кровяное давление. Если кровяное давление слишком высокое, это может заставить сердце работать интенсивнее, что со временем повредит его и приведет к сердечной недостаточности. Высокое кровяное давление может дополнительно способствовать развитию ишемической болезни сердца, поскольку оно приводит к повреждению и сужению артерий.

Что будет, если бросить пить кофе

Эксперты утверждают, что пока вы не превышаете рекомендованную дозу, кофе может принести определенную пользу для вашего здоровья благодаря содержащимся в нем фитохимическим веществам, которые уменьшают воспаление. А вот употребление более четырех чашек кофе в день может повысить частоту сердечных сокращений и кровяное давление, а также увеличить риск сердечного приступа или инсульта.

Если вы решили отказаться от кофе, специалисты рекомендуют постепенно уменьшать его количество в течение нескольких дней, чтобы избежать негативных симптомов, таких как затуманивание сознания и головные боли. При этом предлагается кофе заменить на травяные чаи.

Утверждается, что со временем учащенное сердцебиение и повышенное кровяное давление из-за кофеина должны уменьшиться или исчезнуть.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой из напитков полезнее для здоровья - кофе или какао.

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