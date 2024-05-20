В РФ убеждают, что якобы тяжелых последствий "внештатные схождения" боеприпасов не имели.

Российские самолеты сбросили четыре авиабомбы на город Шебекино Белгородской области. Пострадавших в результате "внештатных схождений" боеприпасов якобы нет.

Как сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на источники, 17 мая в Шебекино нашли три авиабомбы. ФАБ-500 упала возле дома на Ржевском шоссе и не вызвала повреждений. Вторую авиабомбу, ФАБ-250, обнаружили в пригороде Шебекино и впоследствии якобы уничтожили. Еще одну ФАБ-500 обнаружили на улице Машиностроителей. В результате ее падения был поврежден фасад дома, забор и окна.

На следующий день, 18 мая, самолет РФ сбросил ФАБ-500 на Новую Таволжанку, что в Шебекинском городском округе. Отмечается, что пострадавших и повреждений в результате ее падения якобы нет.

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Российские бомбы падают на своей территории - что известно

Российские самолеты довольно часто сбрасывают авиационные бомбы на российской территории. Об этом тщательно молчат, но информация просачивается в СМИ.

Накануне стало известно, что российские самолеты уронили две бомбы за 2 дня на Белгородскую область. 4 мая в результате внештатного схода ФАБ-500 на Белгород пострадали 7 человек, в том числе ребенок, поврежден 31 дом и 10 авто. В день взрыва губернатор не назвал его причин. Позже источники канала в экстренных службах региона подтвердили, что на город упала российская авиабомба.

ФАБ-250 также обнаружили 3 мая в районе села Крутой Лог. Эвакуировать жителей не пришлось, пострадавших и разрушений нет. Боеприпас передали военным для дальнейшего уничтожения.

Только в марте-апреле этого года российские ВКС уронили более 20 авиабомб на российскую или оккупированную территории.

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