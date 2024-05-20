Получение этой современной платформы стало настоящим "прорывом", отметил начальник группы обслуживания тренажеров.

В одной из бригад тактической авиации украинские пилоты уже отрабатывают боевые миссии на авиационном тренажере F-16, предоставленном Чехией, сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что тренажер дает настоящее ощущение реального полета на истребителе.

Начальник группы обслуживания тренажеров Дмитрий объяснил, почему получение этой современной платформы стало настоящим "прорывом". Сам он уже более 20 лет занимается авиатренажерами самолетов типа "Су" и "МиГ". По словам офицера, тренажер F-16 был собран быстро, и сразу после этого начались первые тестовые запуски.

"Откровенно говоря, я первый в Украине сел в кабину нового тренажера. До этого времени испытал на себе немало советских версий. Также "летал" на многих авиасимуляторах F-16, которые давно в распоряжении наших авиационных бригад. В первые же секунды "полета" на полноценном тренажере понял - это просто небо и земля. Реалистичность ощущений, перегрузки, огромный выбор карт, режимов, сценариев, возможность отрабатывать применение различного вооружения, моделировать действия во внештатных ситуациях... Это действительно совсем другой уровень технологий. Мы уже видим, что Вооруженные силы используют тренажеры с использованием виртуальной реальности на примере ПЗРК и т.д.... Авиация не отстает в поиске современных технологических и эффективных решений", - подчеркнул военный. Видео дня

Он добавил, что сложностей разобраться с обслуживанием такой техники нет.

"Поверьте, мне есть с чем сравнивать. Я хорошо помню тренажеры, компьютерная составляющая которых занимала несколько десятков шкафов по 15 метров в длину и какая морока, когда в таком тренажере что-то вылетает. Или тренажеры с кабельным планом по полторы тонны, который грузится в ЗиЛ с "горкой". И вдруг какая-то крыса перегрызет хотя бы какой-то проводок или кусочек кабеля - масштаб проблемы даже трудно себе представить. Уже молчу о ситуации с комплектующими к советскому оборудованию. Обслуживать же новый тренажер - одно удовольствие", - отметил Дмитрий.

По его словам, F-16 скоро поступят на вооружение ВСУ, поэтому другого выхода, как переход на новые тренажеры, просто нет. Он отметил, что конечно "один тренажер - в поле не воин", и это только начало. В ближайшее время такими платформами укомплектуют все бригады тактической авиации.

Также специалист добавил, что у подавляющего большинства авиатренажеров, которые есть сейчас в ВСУ, давно вышел ресурс.

"Учитывая настоящее, Воздушные силы анализируют технические возможности в поиске эффективно экономически выгодных решений. Одно из таких является переход на авиационные тренажеры с использованием виртуальной или фиксированной реальности, что предоставляет пилоту ощущение реальности полета, а также больший угол обзора. В передовых странах мира уже применяют такие тренажеры в течение крайних пяти лет", - прокомментировал офицер.

Напомним, 10 мая командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что первая украинская бригада тактической авиации уже получила тренажер американского истребителя F-16. Его передала Чехия. Командующий подчеркнул, что это не симулятор, а полноценный авиационный тренажер с реальной кабиной самолета F-16. Пилот может четко почувствовать органы управления, где они находятся, что он видит в полете, какие сигналы проходят, сказал Олещук.

Он подчеркнул, что кроме самих F-16, Украине надо создавать мощную учебно-материальную базу для пилотов и соответствующих специалистов, в связи с чем призвал наших союзников участвовать в этой инициативе.

Вас также могут заинтересовать новости: