Украинские города под атакой "шахедов".

Харьков находится под очередной российской атакой, в городе прогремели взрывы и начался пожар.

В 02:10 городской голова Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале, что в Харькове слышен взрыв. Он предупредил, что над городом фиксируют российские "шахеды". Уже через пять минут он сообщил о втором взрыве. Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также написал, что оккупанты наносят удары беспилотниками.

Напомним, что с 23:00 Воздушные силы ВСУ фиксируют движение российских беспилотных летательных аппаратов. Согласно последнему сообщению, несколько групп БПЛА летели из акватории Черного моря в сторону Одесской области, одну группу видели в районе Харькова. Также предупреждали о "шахедах" на Кировоградщине.

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Воздушная тревога звучит в Одесской, Херсонской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Обновлено в 02:37: Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе. Тем временем в Харькове в результате атаки БПЛА пострадали частные дома, там пожары. Информация о жертвах и раненых уточняется.

Угроза ударов по Украине: последние новости

Напомним, в понедельник, 20 мая, по всей территории Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу. Это происходило из-за взлета российских истребителей МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал".

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