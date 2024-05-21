Только вчера оккупанты потеряли 26 солдат и 15 единиц вооружения и военной техники.

С начала наступления на Харьковском направлении Россия потеряла почти две тысячи солдат и более 340 единиц техники.

Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Начиная с 10 мая и по состоянию на это время на Харьковском направлении российские захватчики уже потеряли убитыми и ранеными 1974 человека в живой силе и 342 единицы вооружения и военной техники", - говорится в сводке.

Сообщалось, что на этом направлении количество боевых столкновений возросло до четырех, россияне дважды атаковали вблизи Волчанска, и по одному разу - в направлениях поселков Старица и Липцы. Ситуация контролируемая.

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В сводке, которую опубликовали через несколько часов, речь шла уже о пяти попытках прорвать украинскую оборону в районах этих населенных пунктов. Бои продолжались в трех локациях, украинские силы провели штурмы в отдельных районах.

Отмечалось, что 20 мая россияне потеряли 26 солдат убитыми и ранеными, также было ликвидировано 15 единиц вооружения и военной техники.

Потери России в войне: что известно

Вчера утром Генштаб сообщал, что с 24 февраля 2022 года РФ потеряла в Украине более 493 тысяч оккупантов, 811 средств противовоздушной обороны, более 14 тысяч боевых бронированных машин, 354 самолета, 28 кораблей и катеров, а также другую технику.

3 отдельная штурмовая бригада отчиталась о поражении более 30 единиц техники РФ на Харьковском направлении. Также они сообщили о ликвидации 120 и ранении 338 оккупантов за последнюю неделю.

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