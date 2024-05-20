Операция, предположительно, планировалась на 15-16 мая, но по неизвестным причинам была перенесена почти на неделю.

10 мая российские оккупационные войска пошли в наступление в Харьковской области. Сейчас темпы продвижения россиян замедлились, пишет The Economist.

При готовности примерно 48 000 военнослужащих у России нет сил для крупного наступления на Харьков. Но украинские военные лидеры подчеркивают, что ситуация остается нестабильной и может быстро измениться. По словам одного из них, российские колонны были остановлены только после того, как на Харьковщину было переброшено несколько опытных бригад. Российский диктатор Владимир Путин наверняка попытает счастья, начав новое наступление на другом участке.

Пока еще слишком рано судить о конечных целях российской операции. Авторы материала вспомнили, как на днях Путин заявил, что его единственным намерением является создание буферной зоны между Украиной и приграничным Белгородом, настаивая на том, что "нет никакого плана" угрожать самому Харькову. Но это, возможно, отражает скорее меняющиеся реалии на поле боя, чем реальные намерения.

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Издание заполучило информацию о военных планах РФ, и они свидетельствуют о том, что россияне пытались выяснить, смогут ли они частично окружить Харьков и оказать давление на украинские формирования к востоку от Печенежского водохранилища. Операция, предположительно, планировалась на 15-16 мая, но по неизвестным причинам была перенесена почти на неделю.

Согласно планам, россияне наметили две оси наступления по обе стороны водохранилища. Наступление по западной оси должно было в течение 72 часов вывести российские войска на расстояние артиллерийского выстрела от города Харькова в районе села Борщевая.

"Их остановила быстро переброшенная группировка из элитной 92-й бригады, которая отбросила их на целых 10 км от первоначальной цели. Но до этого момента речь шла о слабых оборонительных укреплениях Украины, о том, как 125-я бригада, которая должна была отразить атаку, фактически бежала с позиций под давлением, и о серьезных украинских потерях", – пишет The Economist.

На восточной оси план россиян заключался в том, чтобы прорваться через Волчанск до населенного пункта Печенеги.

Отмечается, что многие украинские военные на Харьковщине возмущены тем, что Россия смогла продвинуться так далеко и так быстро. Некоторые из них критикуют задержки с западной помощью, которые, по их мнению, поощряют российскую агрессию и ослабляют украинскую оборону. Другие подозревают, что "некомпетентность или даже измена сыграли более значительную роль".

Наступление РФ на Харьковщине: важные новости

Силы обороны контролируют Волчанск Харьковской области на 60%. Такое заявление днем в понедельник, 20 мая, сделал заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха. По его словам, враг не оставляет попыток вытеснить украинские войска из города.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что линия фронта на севере Харьковской области стабилизирована. В Волчанске идут бои – противостояние продолжается едва ли не за каждую улицу.

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