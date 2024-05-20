Самым доступным по цене европейским городом признали литовский Вильнюс, а самым дорогим – нидерландский Амстердам.

Разумеется, отправляясь на отдых, большинство туристов пытаются сделать все возможное, чтобы сэкономить. Однако это теряет всякий смысл, если в выбранном городе совершенно нечего посмотреть, а туристическая инфраструктура оставляет желать лучшего.

Британская почтовая компания Post Office представила свежий ежегодный "Барометр городских расходов" (City Costs Barometer), на основе которого был составлен список самых дорогих и самых дешевых для отдыха городов Европы в 2024 году. Чтобы определить лучшие и худшие в плане "цены и качества" направления, составители рейтинга сравнили 12 типичных туристических затрат в 37 европейских городах. Среди прочего в качестве критериев отбора оценивался широкий выбор напитков, ужин на двоих с бутылкой домашнего вина, двухдневное трехзвездочное размещение на выходных, осмотр достопримечательностей и городской транспорт.

"Вильнюс вернул себе титул города с лучшим соотношением цены и качества. Его затраты более чем на 10% ниже, чем у Лиссабона, занявшего второе место, и менее чем вдвое ниже, чем у 18 других городов", – говорится в отчете. Видео дня

При этом португальская столица Лиссабон по-прежнему остается самым выгодным городом Западной Европы. Несмотря на рост средней стоимости трехзвездочного проживания на 26%, цены на еду, напитки и другие туристические товары все еще остаются привлекательными.

Французский Лилль поднялся на семь позиций и стал третьим, чему способствовало снижение стоимости проживания на 30%.

Амстердам оказался самым дорогим в рейтинге, и это несмотря на то, что в столице Нидерландов было зафиксировано снижение цен на 8,3%, что является девятым по величине падением среди всех городов в рейтинге.

Топ-10 самых дешевых городов Европы

1. Вильнюс, Литва (средний бюджет поездки 236,51 фунтов стерлингов, или около 276 евро).

2. Лиссабон, Португалия (263,75 фунтов стерлингов, или около 308 евро).

3. Лилль, Франция (278,28 фунтов стерлингов, или около 325 евро).

4. Краков, Польша (278,87 фунтов стерлингов, или около 326 евро).

5. Афины, Греция (289,40 фунтов стерлингов, или около 338 евро).

6. Рига, Латвия (297,20 фунтов стерлингов, или около 347 евро).

7. Будапешт, Венгрия (310,87 фунтов стерлингов, или около 363 евро).

8. Братислава, Словакия (315,57 фунтов стерлингов, или около 369 евро).

9. Прага, Чехия (318,43 фунтов стерлингов, или около 372 евро).

10. Варшава, Польша (319,42 фунтов стерлингов, или около 373 евро).

Топ-10 самых дорогих городов Европы

1. Амстердам, Нидерланды (669,40 фунтов стерлингов, или около 783 евро).

2. Белфаст, Северная Ирландия (628,65 фунтов стерлингов, или около 735 евро).

3. Эдинбург, Шотландия (602,35 фунтов стерлингов, или около 704 евро).

4. Хельсинки, Финляндия (586,88 фунтов стерлингов, или около 686 евро).

5. Венеция, Италия (582,31 фунтов стерлингов, или около 680 евро).

6. Дублин, Ирландия (578,77 фунтов стерлингов, или около 677 евро).

7. Копенгаген, Дания (576,04 фунтов стерлингов, или около 673 евро).

8. Осло, Норвегия (564,59 фунтов стерлингов, или около 660 евро).

9. Женева, Швейцария (557,00 фунтов стерлингов, или около 651 евро).

10. Вена, Австрия (550,48 фунтов стерлингов, или около 644 евро).

Как сообщал УНИАН, ранее румынскую столицу Бухарест признали лучшим городом Европы для бюджетного сити-брейка летом 2024 года.

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