Известно, что поставка должна состояться в конце июня.

Испания объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине. В него войдут танки Leopard и боеприпасы.

Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет El Mundo. Известно, что поставка должна состояться в конце июня.

Отмечается, что такое заявление прозвучало во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-22"). Министр также упомянула важные усилия, которые Испания уже прилагает, и особо отметила подготовку украинских солдат.

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Военная помощь Украине: другие новости

На днях в Минобороны Германии сообщили, что Украина получит от Литвы шесть РЛС Amber-1800. Станция Amber-1800 предназначена для автоматического обнаружения воздушных объектов, их координат по азимуту и дальности. Amber-1800 в зависимости от мощности на разных высотах может обнаруживать цели на расстоянии до 400 км.

Тем временем министр обороны США Ллойд Остин объявил, что в Украину "с недели на неделю" будет идти постоянный поток военной помощи и помощи в сфере безопасности из Штатов. Такое заявление он сделал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-22"), которое проходит в виртуальном формате.

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